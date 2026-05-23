Murió Dick Parry, integrante de Pink Floyd

El universo de la música se encuentra conmocionado por la noticia de la muerte de Dick Parry, quien fuera saxofonista del grupo británico Pink Floyd: falleció en las últimas horas, a los 83 años.

La información fue brindada por el guitarrista del grupo, David Gilmour, por medio de sus redes sociales, aunque no se confirmó la causa del fallecimiento. El artista formó parte de importantes grabaciones como "Money", "Us and Them" y "Shine On You Crazy Diamond".

El saxofonista se hizo conocido por sus intervenciones en álbumes como "The Dark Side of the Moon" y "Wish You Were Here", donde aportó el sonido de saxofón que acompañó algunas de las piezas más difundidas del repertorio de Pink Floyd, aunque trabajó con Gilmour fuera de la banda, en giras y grabaciones posteriores.

Gilmour contó que su vínculo con Parry se remontaba a cuando ambos tenían 17 años y tocaban juntos en distintas formaciones antes de la etapa con Pink Floyd. "Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible", escribió el músico, al mencionar su aporte en "Us and Them" y "Money".

El posteo de David Gilmour (Twitter).

Según recordó el guitarrista, el saxofonista formó parte de la banda con la que compartieron escenarios Gilmour y el tecladista Rick Wright en la gira "On An Island" de 2006.

Parry también estuvo presente en el reencuentro de Pink Floyd en "Live 8" (2005), el concierto benéfico que reunió por única vez en años a los integrantes principales del grupo. La continuidad del trabajo conjunto, entre grabaciones y presentaciones, se extendió desde los años sesenta, de acuerdo con los recuerdos mencionados por Gilmour.

La vuelta de Parry al grupo

Por otra parte, Gilmour ya había relatado en 1994 cómo Parry volvió a tocar con la banda para el álbum "The Division Bell". Según ese testimonio, el saxofonista había pasado un período prolongado alejado de la música y dedicado a otros oficios, hasta que retomaron el contacto por una tarjeta navideña.

El guitarrista dijo que lo invitó a una prueba informal y que la decisión fue inmediata: "Tocó tres frases y decidimos que no hacía falta seguir probando. Tenía ese tono inconfundible". En esa etapa, Parry volvió a grabar y también se sumó a la gira de 1994, con participación en canciones como "Wearing the Inside Out".

Dick Parry volvió a Pink Floyd en la década del 90 (Archivo).

Gilmour indicó además que, durante esos años fuera de los escenarios, Parry había dejado de tocar, vendió instrumentos y llegó a trabajar como herrador antes de regresar a los estudios y las giras.

Despedida en las redes

Tras conocerse la noticia, músicos y figuras de la industria expresaron condolencias en redes sociales. Entre ellos, el cantante Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis, quienes mencionaron el aporte de Parry a grabaciones asociadas a Pink Floyd.