¡VIDEO! Así se olvidó el freno de mano y fue atropellada por su propio auto

Una mujer de 38 años fue atropellada por su propio auto en Comodoro Rivadavia, Chubut, después de bajar para revisar un desperfecto mecánico y olvidar activar el freno de mano.

El curioso episodio ocurrió el martes pasado en la avenida Roca al 600. La conductora descendió de su Renault Clío, abrió el capó y el auto avanzó sobre ella.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la avenida registraron el momento completo, y el video comenzó a viralizarse en redes sociales.

Personal de emergencia la trasladó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para su evaluación médica.

Sin fracturas ni lesiones de gravedad

Fuentes policiales confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro y que no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad, pese al impacto del vehículo.

Un testigo indicó que intentaba conectar cables en la parte delantera del vehículo al momento del episodio.

La principal hipótesis sostiene que el auto quedó sin el freno de mano activado, lo que permitió que comenzara a moverse por la pendiente.

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