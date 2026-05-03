Impactante video: delincuente vació la caja de un local en menos de 15 segundos

Un ladrón rompió la puerta de un comercio, ingresó al local y vació la caja en tan solo 15 segundos, en un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El asalto que se viralizó en las últimas horas luego de que los dueños del comercio difundieran el video en redes, se produjo el miércoles pasado cerca de las 6, en un local ubicado sobre la calle Güemes, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

En las imágenes se puede visualizar a un hombre que ingresó con gorra y una mochila después de romper la cerradura y se dirigió rápidamente hacia la caja registradora. Tras concretar el robo, se dio a la fuga.

"Hoy nos tocó a nosotros. Pleno Güemes, 6 am, rompe la puerta y entra a robarnos. Maldito", describieron los dueños del comercio asaltado, que decidieron publicar el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.