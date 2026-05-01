¡VIDEO! Así atacó y le robó a un nene de 12 años que iba a la escuela

Un nene de 12 años vivió una mañana de terror el pasado jueves en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. El menor caminaba solo rumbo a la escuela cuando fue abordado por un delincuente que, con total impunidad, lo atacó para robarle sus pertenencias.

Todo sucedió a las 6:26 de la mañana, en un horario donde el movimiento de estudiantes es habitual. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, el agresor venía siguiendo a la víctima desde hacía varios metros.

Al llegar a mitad de cuadra, el delincuente se abalanzó sobre el pequeño, lo tomó del cuello por la espalda y, tras un breve forcejeo, lo redujo violentamente contra la vereda.

La secuencia duró apenas 25 segundos, tiempo suficiente para que el asaltante le arrancara la mochila y hasta el buzo que llevaba puesto, dejando al nene en estado de shock.

El ladrón escapó rápidamente a pie. El nene, como pudo, pidió auxilio a los pocos metros de donde fue asaltado. Fueron los vecinos quienes lo asistieron en un primer momento, visiblemente angustiados por la agresividad del ataque.

"Es una locura, ya no respetan ni a los chicos que van a estudiar", comentaron indignados los residentes del barrio, quienes se encargaron de difundir el video para identificar al responsable.

Los investigadores analizan las cámaras para determinar el recorrido de huida del ladrón. También se buscan testigos.