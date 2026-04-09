"Lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a la tortura", aseguró la madrastra de Ángel

Lorena Andrade, la pareja del padre de Ángel, apuntó directamente contra la madre del nene de 4 años, a quien tildó de "asesina" .

"Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso, porque es así, pero como ella es la madre. Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa", afirmó en diálogo con la prensa. Para la familia paterna, no hay dudas: al nene lo mataron y hubo responsables que miraron para otro lado.

La tragedia se desencadenó el pasado domingo en una vivienda de la zona de quintas en Comodoro Rivadavia. Según el relato de la madre biológica, Ángel empezó a tener problemas para respirar cerca de las 7 de la mañana mientras estaba en su habitación.

Al llegar el personal médico y la policía, el nene no tenía signos vitales y debieron realizarle maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Regional. Ingresó a la guardia pediátrica a las 8:35, pero a pesar del esfuerzo de los doctores, el nene falleció la noche del lunes sin que hasta ahora se conozca la causa exacta del paro cardiorrespiratorio.

Desde el entorno del padre denuncian que hubo un deterioro físico y emocional evidente desde que Ángel fue obligado a convivir con su madre. Lorena relató que la mujer se había mudado a Córdoba apenas nació el bebé y recién regresó a Chubut a principios de 2025 para reclamar la tenencia.

"El padre accedió, pero ella quería llevárselo a dormir. Ángel primero tenía que conocerla, tendría que haber hecho un proceso para que vaya conociéndola", explicó la mujer, subrayando que el nene no tenía un lazo formado con ella y, de hecho, le tenía miedo.

La crítica de la familia también alcanza a los funcionarios judiciales de la provincia. Según Andrade, existió una negligencia por parte de las autoridades que permitieron que el nene fuera entregado a personas que no conocía, ignorando el bienestar que tenía junto a su papá.

"A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos", cuestionó.

En sus declaraciones, Lorena también puso el foco sobre la pareja actual de la madre biológica: "El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba".

"El nene salió muerto de esa casa", afirmó.

Lorena destacó que su pareja siempre se hizo cargo de su hijo. "El padre que se hizo cargo de su hijo siempre. Siempre. Que trabajó, que antes que yo lo conozca a él tuvo que aprender todo", agregó.

La fiscalía confirmó que el padre denunciante ya está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) y mantiene contacto permanente con el equipo de investigación.

Se busca reconstruir las últimas horas de Ángel y entender por qué un nene de 4 años, que no presentaba problemas de salud previos según su familia paterna, terminó sufriendo un colapso respiratorio fatal.

El fiscal de la causa, Facundo Oribones, espera los resultados de la autopsia.

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