Un nene de 5 años fue arrastrado varios metros por un colectivo luego de quedar atrapado en la puerta

Un impactante hecho generó conmoción en las últimas horas. Un nene de 5 años resultó herido luego de ser arrastrado varios metros por un colectivo de la línea 283.

El hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 17, en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá. en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

Según se informó, el menor viajaba junto a su abuela y ambos se disponían a descender del colectivo. La mujer logró bajar de la unidad sin inconvenientes. Sin embargo, el niño quedó atrapado en el estribo cuando estaba por hacerlo.

Sin advertir la situación, el chofer arrancó el colectivo mientras el pequeño tenía la pierna atrapada en la puerta, lo que provocó que fuera arrastrado por el asfalto durante varios metros. En medio de la desesperación, la abuela corrió detrás del colectivo intentando que el conductor detuviera la marcha.

Tras lo sucedido, el pequeño fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos y quemaduras producto del roce con el pavimento. A pesar de la gravedad del hecho, el menor fue dado de alta horas unas más tarde.

Por último, la causa fue caratulada como "lesiones culposas" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para determinar las responsabilidades del caso.