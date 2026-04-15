Evacuaron un colegio en La Plata tras la explosión de una botella durante un experimento escolar

Un dramático incidente generó momentos de tensión en el Colegio San Blas, ubicado en la localidad de City Bell, partido de La Plata, cuando una botella con una mezcla de gases explotó dentro de un aula durante un experimento escolar.

El episodio obligó a las autoridades de la institución a evacuar de inmediato el establecimiento y derivó en la intervención de equipos de emergencia.

Según informaron las autoridades de la institución a las familias, el envase plástico que estaba siendo manipulado por un estudiante "no resistió la presión y explotó", lo que provocó la liberación de humo y un polvillo con olor intenso. Ante esta situación, se activó el protocolo de evacuación para resguardar a alumnos y docentes.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y realizó controles médicos preventivos a los estudiantes. Si bien no se registraron heridos de gravedad, algunos jóvenes presentaron irritación en las mucosas como consecuencia de la exposición, pero sin complicaciones mayores.

Luego de la evacuación, trabajaron en el establecimiento efectivos de Bomberos y de la Policía Ecológica, quienes llevaron adelante peritajes para determinar las condiciones en las que se realizó el experimento y descartar cualquier riesgo adicional dentro del edificio escolar. Como medida preventiva, las autoridades decidieron suspender la jornada antes de su finalización habitual.

El incidente fue denunciado y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata, en una causa caratulada como "averiguación de ilícito".

Por último, el hecho reavivó la preocupación en la comunidad educativa sobre los riesgos que pueden provocar este tipo de prácticas experimentales en el ámbito escolar, especialmente en contextos donde no se cumplen las medidas de seguridad necesarias.