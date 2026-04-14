Detuvieron al joven que le dio el arma al joven que mató a "Guasón"

Un joven acusado de haberle dado el arma de fuego a Damían Escalante, el asesino de Jonathan Romero, fue detenido este martes como cómplice del crimen ocurrido en la ciudad de Resistencia.

El imputado quedó a disposición de la Justicia de Chaco, mientras avanza la investigación por el asesinato de la víctima, conocida con el apodo de "Guasón".

La detención se concretó alrededor de las 10, luego de que un testigo aportó datos clave a la investigación.

Según su declaración, fue C.M.P. quien entregó el arma a Escalante antes del crimen. "El ahora aprehendido habría sido quien facilitó el arma de fuego a otro implicado en el hecho", precisaron desde la Policía.

Damían Escalante se entregó tras el crimen (Gentileza Data Chaco)

El crimen de "Guasón"

El homicidio ocurrió en la mañana del domingo alrededor de las 6, en la avenida Chaco al 3200 de Resistencia. Romero fue encontrado con heridas de bala, trasladado de urgencia al Hospital Perrando y declarado muerto al llegar al centro de salud.

Al día siguiente, el lunes, Escalante se entregó a la Justicia. Está acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida de Romero. La causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

"Quiero que se llegue hasta lo último"

El hermano de la víctima, Luis Romero, declaró en el marco de la causa y pidió justicia con la voz quebrada.

"Pedimos justicia por mi hermano. Estoy en un momento de duelo, muy complicado, está todo en manos del abogado. Quiero que se llegue hasta lo último de esta causa", sostuvo.



