Repostera jugó a la Quiniela y ganó "una torta de guita": ¿Cuáles fueron los números que la hicieron millonaria?

Una apostadora chaqueña ganó más de 100 millones de pesos en la Lotería Poceada al ser la única que obtuvo los cinco aciertos del sorteo 2312 que se realizó en la noche del jueves 28 de mayo.

La afortunada, que se desempeña como repostera, llegó a los números 04, 26, 40, 60 y 99 mediante una jugada automática, que había realizado su madre en la Agencia 311 de la capital chaqueña.

"Todavía no caigo, jamás había ganado nada en toda mi vida", detalló este viernes la flamante millonaria, de 40 años, cuando se acercó a cobrar su premio a la sede de la Lotería Chaqueña. Al ser la única ganadora, se llevó una suma de 109.963.520 pesos.

Cómo llegó a este premio millonario

La mujer aseguró que le había pedido a su madre que se acerque a una agencia de quiniela para realizar tres jugadas para el próximo sorteo de la Poceada Chaqueña, entre esos tickets se encontró al ganador.

La ganadora tuvo los cinco aciertos.

Según lo expresado por la afortunada, la solicitud hacia su progenitora fue días después de haber sufrido un accidente con la moto y requerir una intervención quirúrgica; situación que le impedía salir de su domicilio.

Cómo se juega a la Lotería Poceada

Existen dos modalidades para conformar una jugada en la Lotería Poceada Chaqueña. Un ticket manual en el que cada jugador elige las cifras que desea o una jugada automática en la que los números son asignados al azar.

Los interesados en este juego deben seleccionar cinco números de dos dígitos que van del 00 al 99 inclusive para poder participar de los sorteos que se realizan los martes, jueves y sábados desde las 21. Cada boleta tiene un valor de $1000.

El reparto de los premios se da de la siguiente manera