Jubilados ganaron una fortuna en la Quiniela: estos son los números de la suerte que cambiaron sus vidas

Dos jubilados ganaron una fortuna al obtener los cinco aciertos en el sorteo 2311 de la Quiniela Poceada Chaqueña del pasado martes 26 de mayo, lo que le permitió quedarse con más de 135 millones de pesos.

El primer afortunado fue un hombre de 70 años, oriundo de la ciudad de Resistencia, que registró su jugada en la Agencia 697 de la capital chaqueña. Su golpe de suerte estuvo acompañado de una jugada manual.

Los números que seleccionó este hombre fueron 13, 26, 38, 44 y 88, que le permitieron quedarse con un monto acumulado de 135.867.005 pesos. En este sorteo hubo dos ganadores más.

El segundo ganador también fue un jubilado, de 72 años y oriundo de la ciudad de Villa Ángela, que había registrado una jugada manual en la Sub-Agencia 302/20. Las cifras seleccionadas en esta oportunidad fueron 12, 13, 26, 44 y 66.

Mientras que la tercera ganadora fue una ama de casa de Charata. Ella realizó la jugada de forma manual, apostando a los números 00, 04, 12, 38 y 69 en la Sub-Agencia 124/30 de la misma ciudad.

Cómo se juega a la Quiniela Poceada

Los apostadores que deseen probar suerte en el reconocido juego chaqueño podrán optar por una jugada manual, en la que cada uno elija los números que desea jugar, o una jugada automática, cuyas cifras son asignadas de forma aleatoria en el boleto.

Una vez que tengan en mente la modalidad, tienen que seleccionar cinco cifras de dos dígitos que van del 00 al 99 inclusive para conformar la jugada. Estos sorteos se realizan los martes, jueves y sábados desde las 21 y cada boleta tiene un valor de $1000.

Como en el caso de los tres afortunados, las personas que obtengan cinco aciertos accederán al 65% del pozo, los que tengan cuatro accederán a un 20 % y los de tres aciertos cobrarán un 5 % del pozo acumulado.