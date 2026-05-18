Jubilado "romántico" ganó la lotería 18 veces en 40 años y reveló cuál es su "amuleto" de la suerte

Un hombre se volvió noticia tras ganar la lotería y revelar que es la decimoctava vez que consigue un premio con juegos de azar. La situación generó sorpresa y, al ser consultado por su estrategia, el afortunado contó cuál es su "amuleto" de la suerte.

La información fue confirmada por la propia casa de quinielas donde se registró la última victoria. Además, se recordó que en 1997 el mismo participante ya había sido beneficiado por una promoción especial que entregó autos nuevos en todo el estado.

El protagonista de esta historia es Robert Bevan, quien en esta ocasión ganó 50.000 dólares en la Lotería de Idaho (Estados Unidos), cifra que equivale a unos 71 millones de pesos al tipo de cambio actual en Argentina, antes de impuestos.

"En 1997, Robert también fue uno de los ganadores de nuestra emblemática promoción 'Blazer Bucks', en la que la Lotería de Idaho regaló siete Chevrolet Blazer de cuatro puertas en todo Idaho", escribieron desde la casa de juegos de azar.

La última victoria llegó a través de un juego instantáneo denominado King Scratch de un millón de dólares. A lo largo de los años, sus premios oscilaron entre los 1.000 y los 200.000 dólares.

El ganador de la lotería reveló cuál es su verdadera "cábala" para la buena suerte

Durante una charla con los responsables de la lotería, Robert Bevan habló sobre la increíble racha que mantiene en los juegos de azar. Si bien ganar una vez ya suele considerarse una rareza, el hecho de haber conseguido premios en 18 oportunidades despertó la curiosidad de muchos.

Según contó el hombre, con el paso de los años, jugar junto a su esposa se convirtió en una costumbre y en una actividad que ambos disfrutan hacer juntos.

Cuando le preguntaron por el secreto detrás de su buena fortuna, Bevan respondió: "Mi verdadera suerte son 40 años con la misma mujer maravillosa".

Un verdadero afortunado: Robert Bevan ganó premios de lotería 18 veces a lo largo de los años.

Así, dejó en claro que no sigue cábalas ni apuesta siempre a los mismos números, como hacen muchos jugadores, sino que simplemente disfruta del momento compartido con su pareja.

Desde la lotería también explicaron que gran parte del dinero recaudado por la venta de boletos se destina al pago de premios, mientras que el resto se utiliza principalmente para financiar escuelas y obras en edificios públicos.