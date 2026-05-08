Se cansó de perder en la lotería, cambió de estrategia y ganó un premio histórico: "Casi me desmayo"

Aunque muchos repiten siempre los mismos números en la lotería por cábala, hay historias que demuestran que cambiar de estrategia también puede dar resultado. Eso le pasó a una mujer que dejó atrás su "método habitual" y ganó una fortuna que casi la hace desmayarse.

La afortunada contó que su golpe de suerte llegó gracias a un juego nuevo, al que decidió apostar por primera vez después de dejar atrás su elección habitual. "Lo elegí al azar porque era nuevo y bonito", reveló.

La protagonista del relato se llama Nicole Hodges, es oriunda de Greensboro, en Carolina del Norte (EE.UU). El miércoles compró un boleto raspadita de 5 dólares y terminó ganando el premio mayor de 200.000 dólares.

Al día siguiente, la mujer se presentó en la sede oficial de la lotería para reclamar el dinero. Después de los descuentos correspondientes por impuestos estatales y federales, terminó cobrando 144.021 dólares.

Aun con las retenciones aplicadas, el premio sigue siendo una verdadera fortuna: al cambio actual en Argentina, equivale a más de 204 millones de pesos.

En qué gastará el premio de lotería la mujer

Nicole contó que nunca antes había comprado un boleto de ese valor y se mostró sorprendida por el resultado. "Miren en qué se convirtieron esos cinco dólares", bromeó entre risas tras cobrar el premio.

La mujer había adquirido el raspadito instantáneo "Diamantes y Dólares" en un comercio ubicado sobre Randleman Road, en Greensboro. Al recordar el momento en el que descubrió que había ganado, reconoció: "Casi me desmayo".

Así son los boletos de lotería similares al que eligió Nicole Hodges para ganar el premio millonario (Imagen ilustrativa).

Lejos de pensar en lujos o gastos extravagantes, la ganadora aseguró que usará la plata para ayudar a su esposo a poner en marcha un negocio de camiones de comida.

La idea de la pareja es invertir el premio en un proyecto que les permita mejorar su situación económica a futuro.