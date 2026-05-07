Ganó millones en la lotería con 30 años y reveló sus "locos" planes con el premio: "Me di unos gustitos"

Con apenas 30 años, una chica se convirtió en protagonista de una historia que llamó la atención por su inesperada suerte: ganó un premio gigante en la lotería y sorprendió al dar a conocer los "locos" gastos que hizo con la plata.

Lejos de guardar silencio, decidió contar cómo reaccionó al enterarse del resultado y de qué manera vivió ese momento. Además, detalló cuáles son los planes que ya empezó a concretar, incluyendo algunos "gustitos".

La ganadora fue identificada como Maia T., quien vive en Kitchener, Ontario (Canadá). Un dato que generó interés es que no tiene una larga trayectoria en los juegos de azar, ya que empezó a participar hace apenas ocho meses.

En ese breve tiempo, la suerte le cambió por completo: obtuvo un premio de 250.000 dólares con un ticket del juego instantáneo Bingo Multiplicador. "El bingo es mi juego favorito", expresó en diálogo con autoridades de la Lotería de Toronto.

Maia T., la ganadora de la lotería que sorprendió al contar cómo gasto su premio (Imagen: Lotería de Ontario).

El golpe de suerte ocurrió una noche, cuando su esposo ya se había ido a dormir. En ese momento, Maia decidió jugar el boleto que él le había regalado y se llevó una sorpresa que no esperaba.

Los curiosos planes de la ganadora del premio

En diálogo con los responsables de la lotería, la jugadora recordó: "Me quedé sentada mirando el boleto durante una hora, luego desperté a mi esposo para darle la noticia, diciéndole: ‘Creo que gané un cuarto de millón de dólares'. ¡No se lo podía creer!".

Maia contó que ella y su marido descorcharon una botella de champán para celebrar la victoria. "Fue una sensación maravillosa", agregó con una sonrisa, y también dijo que compartió la noticia con una amiga.

El juego de lotería con el cual la joven de 30 años ganó una fortuna (Imagen ilustrativa).

La mujer ya tiene definidos algunos planes para el dinero. Entre ellos, sueña con viajar a Croacia e Italia para celebrar su luna de miel.

Además, agregó: "También tenemos pensado comprar un congelador grande, compartirlo con la familia y donarlo a la iglesia. Ya me di un capricho y me compré unos AirPods nuevos".

La historia de esta joven muestra que no todos los ganadores de la lotería tienen grandes proyectos o planes ambiciosos para el premio, sino que en muchos casos priorizan disfrutarlo con pequeños gustos personales y compartirlo con su entorno más cercano.