Ganó un premio multimillonario en la lotería gracias a un pájaro: "Era una señal"

Muchos apostadores suelen elegir números guiados por cábalas, sueños o señales que interpretan como una pista para probar suerte en la lotería. Tal fue lo que le ocurrió a un hombre que ganó un premio multimillonario y asegura que fue gracias al "mensaje" de un pájaro.

El jugador almorzaba en su auto cuando un gorrión entró volando por la ventana y aterrizó en el piso del lado del acompañante. Lejos de verlo como una casualidad, sintió una corazonada y tomó la inesperada visita como un presagio de que algo bueno iba a pasar.

El protagonista de esta historia es un jugador oriundo de Akron, en Estados Unidos, que se llevó 2,4 millones de dólares al ganar el premio mayor del raspadito "Set For Life", de la Lotería de Ohio. La aparición del ave quedó dando vueltas en su cabeza.

"Sentía que era algún tipo de señal, pero no estaba seguro de lo que significaba", dijo, según un comunicado de prensa difundido por la casa de apuestas.

Primero creyó que había conseguido 10.000 dólares por mes durante 20 años, pero después entendió que el premio en realidad equivalía a 120.000 dólares por año durante dos décadas, es decir, un total de 2,4 millones de dólares.

Pese a esto, optó por cobrar todo en un solo pago, una decisión que redujo el monto original. Tras elegir esa modalidad y luego de los descuentos por impuestos, terminó llevándose 879.000 dólares, una suma que equivale a unos 1.256 millones de pesos.

Cómo la visita del pájaro terminó siendo la "señal" para ganar la lotería





Desde la Lotería de Ohio reconstruyeron la escena inesperada que terminó, según el jugador, conectada con su golpe de suerte. Una semana después de aquel encuentro con el gorrión, el hombre pasó por una tienda de Carnegie Pantry y compró unos tickets para probar suerte.

En ese local eligió tres boletos del raspadito "Set For Life", los guardó en su billetera y siguió con su rutina. Más tarde, ya en su casa, empezó a revisarlos y fue entonces cuando la historia dio un giro.

Compró un boleto de lotería "Set For Life" tras recibir el "mensaje" de un pájaro y ganó una fortuna (Imagen ilustrativa).

"Esa noche, rascó el primer boleto y no ganó. Pero cuando rascó el segundo, supo que algo era diferente. Vio la palabra 'Vida' y escaneó el boleto en la aplicación My Lotto Rewards", indicaron desde la casa de apuestas

La emoción fue inmediata. Al ver que había ganado, llamó a su esposa para compartir la noticia convencido de que se había quedado con 120.000 dólares. Y detallaron: "Ambos estaban eufóricos porque jamás imaginaron que ganarían un premio de esa magnitud. Dijo que sentía que el pájaro le estaba ‘trayendo un mensaje' y estaba muy agradecido".

Sin embargo, todavía faltaba descubrir que el premio era mucho mayor. Cuando pasó la primera conmoción, su esposa volvió sobre el boleto y notó que había un detalle clave que habían interpretado mal.

La inesperada visita de un gorrión le dio al hombre una "señal" que lo hizo ganar la lotería (Imagen ilustrativa).

"Se dio cuenta de que había ganado el gran premio de 10.000 dólares al mes durante 20 años. En lugar de ganar 120. 000 dólares, en realidad había ganado 120.000 dólares al año", explicaron.

Con la sorpresa todavía fresca, el matrimonio prefiere ir con cautela antes de definir qué hará con semejante suma. "Aún no decidieron qué harán con su ganancia inesperada", explicaron desde la Lotería de Ohio.

Por lo pronto, se conoció que la pareja quiere consultar con un asesor financiero y depositar el dinero en su cuenta bancaria antes de tomar cualquier decisión.



