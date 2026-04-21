Jugó a la lotería de camino al trabajo y ganó una millonada: la polémica decisión sobre el premio

Un hecho inesperado cambió por completo la rutina de un hombre que, en medio de un día habitual, decidió probar suerte en un juego de lotería sin demasiadas expectativas. Lo que comenzó como una simple compra impulsiva terminó convirtiéndose en una noticia que rápidamente llamó la atención, no solo por el monto obtenido, sino también por la decisión que tomó al momento de cobrar el premio.

Según trascendió, el jugador no tenía previsto participar en ningún sorteo ni adquirir un boleto ese día. Sin embargo, una parada circunstancial en su camino lo llevó a realizar la compra que terminaría modificando su presente económico.

La elección sobre cómo cobrar el dinero terminó teniendo un impacto directo en el monto final que recibió.

Ganó la lotería, pero tomó una polémica decisión que afectó el cobro del premio

El protagonista de esta historia es un hombre de Ohio, Estados Unidos, que ganó 1 millón de dólares (equivalente a unos $1.400.000.000 al cambio actual) con un boleto de lotería instantánea. Sin embargo, terminó cobrando una cifra considerablemente menor tras tomar una decisión sobre el pago.

De acuerdo con la Lotería de Ohio, el hombre se dirigía hacia su trabajo cuando decidió detenerse a cargar combustible en una estación ubicada cerca de Grandview Heights. Allí compró un ticket del juego "$1,000,000 Cashword".

Antes de continuar su camino, raspó el boleto dentro de su vehículo y descubrió que había ganado. En un primer momento creyó que el premio era de US$10.000, pero al revisar con mayor atención notó que en realidad había obtenido el premio mayor.

El hombre adquirió un boleto de lotería instantánea, con el que ganó un millón de dólares. Sin embargo, optó por cobrar el premio en un pago único, lo que redujo la cifra a menos de la mitad gracias a los impuestos.

Para confirmar la cifra, escaneó el ticket con la aplicación oficial de la lotería, lo que ratificó que era acreedor de un millón de dólares. "Pensé que eran diez mil, no podía creerlo cuando vi el número real", relató el ganador.

Tras el impacto inicial, decidió tomarse medio día en su trabajo para evaluar cómo cobraría el dinero. Finalmente, optó por el pago único, una alternativa que redujo el premio a US$500.000 (unos $700.000.000 pesos argentinos). A esto se sumaron los descuentos correspondientes a impuestos estatales y federales, lo que dejó un monto final de US$366.250 (unos $512.750.000 pesos argentinos).

El juego también ofrecía la posibilidad de cobrar el total del premio en pagos anuales de 40.000 dólares durante 25 años, una opción que el ganador decidió descartar.

Otro dato llamativo es que originalmente el hombre tenía la intención de comprar un boleto de otro juego, llamado "Extreme Millions Scratch-Off". Sin embargo, al no haber disponibilidad en el local, eligió el ticket que finalmente le dio el premio.

Cómo se cobran los premios de lotería en Estados Unidos

En Estados Unidos, los premios de lotería suelen ofrecer dos modalidades de cobro. Por un lado, el pago único, que permite recibir el dinero de manera inmediata pero con una reducción significativa del monto total.

Por otro lado, existe la opción de anualidades, que consiste en pagos distribuidos a lo largo de varios años, generalmente con montos fijos o ajustados. Esta alternativa permite acceder al total del premio anunciado, aunque de forma diferida.