Mejorá tu miércoles con el Cronicazo: ¿Cuáles son los números de la suerte para la quiniela?

Aprovechá este momento de la semana para guiarte con las revelaciones del Cronicazo. En esta guía vas a encontrar los pálpitos más certeros de la Gitana, basados en las cifras más demoradas, los números que más se hacen esperar y los que salen con mayor frecuencia en los sorteos de quiniela.

Si querés probar tu suerte en las jugadas de estos días, no dejes de revisar el clásico apartado semanal "Me lo dijo una Gitana", donde vas a descubrir cuál es el dígito amparado por el destino según tu signo zodiacal.

Recordá también que podés mantenerte al tanto y repasar las pizarras informativas ingresando en las plataformas de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Renová tus jugadas a mitad de semana con el Cronicazo: los pálpitos de la Gitana para la quiniela

El gran elegido de estos días para ponerle fichas a la quiniela es el "81". Las jugadas se complementan con el "29" que se destaca como "El salvador", mientras que el "46" y el "88" aparecen firmes en el rol de "Los posibles", dejando el "70" reservado para ocupar el lugar de "El suplente". Por otra parte, la mística bola de cristal de la sección "Me lo dijo una Gitana" dictaminó que la cifra de la suerte definitiva es el "24".

Los pálpitos principales se potencian con la presencia del "47" señalado como "La onda", el "04" bajo la etiqueta de "Me juego" y el "68" posicionado como "La posta". Asimismo, el trío denominado "Tres para ganar" surgido directamente del bolillero de esta semana está integrado por el "52", el "15" y el "93". Para finalizar, el plano de los sueños aporta sus propias sugerencias e indica que el "80", el "19", el "06" y el "32" son excelentes alternativas para tener en cuenta.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "77".

(del 21/3 al 20/4): "77". Tauro (del 21/4 al 22/5): "23".

(del 21/4 al 22/5): "23". Géminis (del 23/5 al 21/6): "60".

(del 23/5 al 21/6): "60". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "44".

(del 22/6 al 21/7): "44". Leo (del 22/7 al 21/8): "51".

(del 22/7 al 21/8): "51". Virgo (del 22/8 al 22/9): "98".

(del 22/8 al 22/9): "98". Libra (del 23/9 al 22/10): "39".

(del 23/9 al 22/10): "39". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "82".

(del 23/10 al 21/11): "82". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "16".

(del 22/11 al 21/12): "16". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "67".

(del 22/12 al 20/1): "67". Acuario (del 21/1 al 19/2): "05".

(del 21/1 al 19/2): "05". Piscis (del 20/2 al 20/3): "53".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 10 de junio

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "8459". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 26 sorteos; decena, el "5" con 33 sorteos; unidad, el "1" con 41 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "10".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "1" con 14 sorteos; decena, el "9" con 30 sorteos; unidad, el "3" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "79" y el "80". Los más salidores, el "23", el "28" y el "43".

El Cronicazo de este miércoles 10 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "6" con 12 sorteos; decena, el "9" con 24 sorteos; unidad, el "5" con 56 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "67", el "04" y el "32".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 33 sorteos; decena, el "4" con 21 sorteos; unidad, el "8" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "42", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "9" con 30 sorteos; decena, el "6" con 30 sorteos; unidad, el "6" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "64". Los más salidores, el "74", el "04" y el "10".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 29 sorteos; decena, el "2" con 20 sorteos; unidad, el "8" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "51" y el "07", y los más salidores, el "59", el "72" y el "04".