Afortunado respetó "la cábala", ganó una fortuna en la lotería y sorprendió con el destino que le dará al premio: "Viaje pendiente"

Lo que empezó como un viaje más terminó convirtiéndose en una experiencia imposible de olvidar para un afortunado. Es que, durante un recorrido, decidió repetir una tradición que mantiene desde hace años con la lotería y recibió una noticia que superó todas sus expectativas.

El afortunado, de 27 años, había salido de paseo junto a un amigo. Según relató a los organizadores del sorteo, existe una costumbre que suele repetir cada vez que realiza este tipo de viajes con familiares o conocidos.

"Estaba en Sault Sainte Marie con un amigo, y nos preparábamos para volver a casa, así que me detuve y compré mi boleto como de costumbre. Mientras subía al auto, le dije a mi amigo: '¿Crees que la gente alguna vez gana con esto?", contó el ganador, oriundo de Michigan, Estados Unidos.

Siguiendo esta rutina, un boleto instantáneo "Two Million Dollar Cashword" por 30 dólares en una estación de servicio y terminó ganando un premio de dos millones de dólares.

Cómo reaccionó al descubrir que había ganado y qué hará con el premio

Poco después de comprar el boleto, el joven comenzó a rasparlo y creyó que se había llevado un premio de 10.000 dólares al encontrar nueve palabras ganadoras, de acuerdo con la información difundida por la lotería.

Sin embargo, al revisar el ticket una vez más, encontró una décima palabra y comprendió que la recompensa era mucho mayor: había obtenido el premio máximo del juego, valuado en 2 millones de dólares.

La noticia lo dejó completamente sorprendido. "Para ser sincero, lloré como una niña", contó el ganador a los responsables de la lotería. "Todavía me parece un sueño", agregó.

Así se ve el boleto que volvió millonario a un jugador (Imagen: Lotería de Michigan).

Tiempo después, el afortunado realizó el trámite para cobrar el premio y eligió recibirlo mediante un pago único. Tras los descuentos impositivos correspondientes, el monto final bajó a 1,3 millones de dólares.

Para dimensionar la cifra, equivale a más de 1.800 millones de pesos argentinos tomando como referencia la cotización oficial del dólar.

Respecto de sus planes, adelantó que usará parte de la plata para disfrutar de unas vacaciones en Hawái, mientras que el resto será destinado a inversiones.