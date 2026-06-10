Ganó más de $20 millones en la Quiniela y todavía no aparece: ¿Hasta cuándo tiene tiempo de cobrar?

Un apostador sanjuanino ganó más de $20 millones en uno de los últimos sorteos de la Quiniela Max, pero hasta el momento no se acercó a retirar su nueva fortuna, lo que genera una fuerte expectativa en toda la provincia.

El flamante millonario, oriundo de la localidad de Caucete, registró la jugada en "La Fama", una de las agencias históricas en el ámbito local. Sin embargo, al tratarse de una zona muy transitada, hasta el momento no pudieron identificar al posible dueño del ticket ganador.

La Quiniela Max es uno de los juegos más reconocidos de la provincia de San Juan y cuenta con una modalidad poceada (con pozos acumulados), que permitió que el último ganador pueda llevarse $22.500.000.

Según detallaron, el flamante millonario tiene un plazo de 40 días de corrido para acercarse a la misma agencia donde realizó la jugada y comenzar los trámites para cobrar su premio antes que caduque.

Cómo se juega a la Quiniela Max

Los afortunados que deseen participar de los próximos sorteos de la Quiniela Max deberán realizar una jugada tradicional de Quiniela (la misma puede ser entre una y cuatro cifras) en las agencias de confianza.

Una vez que esté realizada esta jugada base, podrán solicitarle al agenciero agregar la modalidad "Max" al ticket; que, según el costo que tengan las boletas, puede ser gratuito o tener un adicional.

Para participar de la Quiniela Max se deberán seleccionar dos números de tres cifras cada uno, que tienen que coincidir exactamente con algunos de los primeros cinco números del extracto de la Quiniela para llevarse el pozo acumulado.