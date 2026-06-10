Tipazo: ganó una fortuna en la lotería, volvió al trabajo y sorprendió a sus excompañeros con un lindo gesto

Un hombre de 61 años que trabajó durante tres décadas como repartidor se convirtió en multimillonario gracias a la lotería. Lejos de olvidarse de sus compañeros, volvió al lugar para cumplir una promesa que terminó con una sorpresa inolvidable.

Cuando se enteró de que había ganado una fortuna, decidió jubilarse y disfrutar de un merecido descanso después de años dedicados a la distribución de paquetes para distintos comercios.

El protagonista de esta historia es Gary MacDonald, un hombre de Reino Unido que en 2025 obtuvo un premio de 5,2 millones de libras esterlinas en la Lotería Nacional, una suma equivalente a unos 6,9 millones de dólares.

"Han sido doce meses de locura, desde descubrir que había ganado un premio gordo de la lotería de 5,2 millones de libras y protagonizar el anuncio de televisión de la lotería, hasta casarme y mudarme de casa", dijo en diálogo con medios locales.

La cifra impresiona: la fortuna representa alrededor de 7.500 millones de pesos argentinos, según la cotización actual del dólar. Incluso antes de descontar impuestos, se trata de una fortuna que transforma por completo la vida de una persona.

La emotiva promesa que cumplió el ganador de la lotería tras hacerse millonario

Gary contó que "interrumpió" su nueva vida de jubilado por un día para cumplir una promesa personal. Con parte del dinero que ganó, volvió al lugar donde trabajaba y sorprendió a sus excompañeros con ramos de flores y boletos de lotería.

Según explicó, uno de sus mayores deseos era compartir la alegría de su premio con las personas que formaron parte de su rutina durante décadas. Por eso organizó una serie de visitas para agradecerles el cariño y el vínculo que construyeron a lo largo de los años.

Gary MacDonald, el ganador de la lotería.

La sorpresa fue recibida con emoción por quienes lo conocían desde hacía mucho tiempo. Entre ellos estuvo Donna Samuels, responsable de la tienda Babyeze, ubicada en Lakeside, quien no ocultó su felicidad al volver a verlo.

"No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero me conmueve mucho que lo haya hecho", dijo Donna. Y sumó: "Desde que tengo memoria, Gary siempre estaba aquí, lloviera o hiciera sol, con una broma y una sonrisa, así que cuando de repente no estuvo un día del año pasado, me preocupé de que algo anduviera mal".

La mujer aseguró que se puso "contentísima" cuando descubrió el motivo de los regalos. "Sinceramente, ganar la Lotería Nacional no le podría haber pasado a una persona mejor", agregó.

Gary también recordó cómo era su rutina diaria antes de ganar la fortuna. Cada mañana se levantaba a las 5:30 para comenzar su recorrido y destacó que siempre intentó dar lo mejor de sí.

"Siempre me he enorgullecido de hacer bien mi trabajo, y eso fue lo que hice durante todos esos años en Lakeside, pero lo que realmente lo hizo especial fue la cantidad de gente que veía a diario", afirmó.

Gary ganó la lotería, se jubiló y sorprendió a sus excompañeros de trabajo con flores y ticket de quiniela.

Además, señaló que encontrarse con "caras felices" era una de las cosas que más disfrutaba de sus jornadas. Entre los primeros gustos que se dio con el premio, contó que compró una aspiradora.

Ahora, entre risas, asegura que convertirse en millonario "se está convirtiendo en un trabajo a tiempo completo". Más allá de la fortuna que ganó, dejó en claro que no se olvidó de las personas que marcaron una parte importante de su vida.