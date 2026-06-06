Se accidentó, mandó a su mamá a apostar y cambió su suerte: ganó $109 millones en la Quiniela

Dicen que la suerte aparece cuando menos se la espera. En Chaco, una mujer que atravesaba la recuperación de un accidente de tránsito comprobó esa frase de la manera más inesperada: ganó más de $109 millones en la Quiniela Poceada.

La increíble secuencia dejó a muchos sin palabras porque una "simple" combinación de casualidades, intuición y fortuna dio origen a una historia que parece sacada de una película.

Una apuesta inspirada en un accidente terminó convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes de la Quiniela Poceada Chaqueña.

Estaba recuperándose de una cirugía, ganó la lotería y cambió su vida: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

La protagonista de esta historia trabaja como repostera y no pudo realizar personalmente las jugadas debido a un accidente de tránsito que sufrió días antes del sorteo.

El incidente le provocó lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y un período de reposo, pero fue entonces cuando tuvo una "corazonada" que le exigía jugar a la quiniela.

Ante esa situación, decidió recurrir a una persona de confianza para mantener viva la "esperanza". La elegida fue su madre, a quien le pidió que realizara tres apuestas en su nombre mientras permanecía recuperándose.

La fortuna llegó durante el sorteo N.º 2312 de la Quiniela Poceada Chaqueña, realizado el jueves 28 de mayo. Entre las boletas registradas apareció una combinación que resultó perfecta: 04, 26, 40, 60 y 99.

Según se informó, la apuesta fue confeccionada en la Agencia 311 de Resistencia, ubicada sobre la avenida Islas Malvinas. Además, se confirmó que al tratarse del único ticket con los cinco aciertos, el premio quedó íntegramente en manos de la vecina chaqueña.

Por ello, la emoción se hizo sentir desde el primer momento."Todavía no caigo, jamás había ganado nada en toda mi vida", expresó la mujer al presentarse ante las autoridades para iniciar los trámites correspondientes al cobro del premio.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 04, 26, 40, 60 y 99.

Más allá de la felicidad por el resultado, el caso llamó la atención por la particular secuencia de acontecimientos. Lo que comenzó como un accidente de tránsito y una posterior cirugía terminó derivando en uno de los premios más importantes entregados recientemente por la Poceada Chaqueña.

Sin embargo, como ocurre con los premios de lotería en Argentina, al monto anunciado se aplica le aplica impuesto. De esta manera, el monto neto podría ubicarse en torno a los $76 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de las retenciones vigentes al momento del cobro.

Por otro lado, la Agencia 311 de Resistencia también recibirá un beneficio económico por haber emitido la apuesta ganadora. En la Quiniela Poceada Chaqueña, las agencias oficiales suelen percibir un premio estímulo equivalente a 1 millón de pesos, es decir, 1% del pozo adjudicado.