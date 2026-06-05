Apostó lo mínimo en la Quiniela y ganó $237 millones: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

Los grandes premios de las loterías suelen despertar el interés de miles de personas, especialmente cuando una apuesta de bajo valor termina transformándose en una fortuna capaz de cambiar una vida para siempre.

Esto es lo que sucedió en Corrientes: un vecino acertó los cinco números de la Quiniela Poceada Correntina y se convirtió en el único ganador del importante pozo acumulado de $237.659.085.

La Quiniela Poceada Correntina volvió a entregar un premio millonario y generó expectativa entre miles de apostadores que siguen cada sorteo.

Con una apuesta mínima ganó $237 millones: ¿Cuáles fueron los números que cambiaron su vida?

En el último sorteo de la Quiniela Poceada Correntina (4 de junio), un apostador logró acertar la combinación completa y se quedó con un premio extraordinario de $237.659.085, una cifra que lo convirtió de la noche a la mañana en millonario.

Según informaron, el afortunado realizó su jugada en lay consiguió acertar los cinco números extraídos durante la jornada de juego.

Gracias a esa combinación perfecta, logró quedarse con la totalidad del pozo acumulado, el cual es considerado uno de los premios más importantes entregados recientemente por este tradicional juego de azar.

Cinco números bastaron para que un apostador de Corrientes se quedara con un premio superior a los $237 millones.

Los números que hicieron posible el premio fueron 15, 16, 23, 26 y 37, una secuencia que desde el momento del anuncio despertó la curiosidad de miles de apostadores que buscaban quedarse con la fortuna.

Vale la pena señalar que, aunque el premio anunciado supera los $237 millones, los premios de lotería y juegos de azar están alcanzados por impuestos nacionales.

De esta manera, el afortunado apostador deberá afrontar una deducción aproximada de $66,3 millones, por lo que finalmente recibiría alrededor de $171,3 millones netos.

Los números 15, 16, 23, 26 y 37 fueron los protagonistas de una jugada que entregó más de $237 millones.

Además del festejo del apostador, la agencia que emitió el ticket también suele recibir un beneficio económico que busca incentivar la comercialización de los juegos oficiales y premiar a quienes forman parte de la red de ventas.

Desde la Lotería Correntina felicitaron al ganador y destacaron la importancia de seguir apostando únicamente a través de canales oficiales. También recordaron que los sorteos continúan repartiendo importantes sumas de dinero y que los resultados pueden consultarse mediante los medios oficiales habilitados.







