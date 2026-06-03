Vive en una pequeña ciudad, hizo una jugada perfecta en la Quiniela Plus y se convirtió en millonario

Millones de personas prueban suerte cada semana con la ilusión de acertar los números ganadores y transformar su vida para siempre.

Aunque las probabilidades suelen ser bajas, de vez en cuando aparece una historia que demuestra que los grandes premios encuentran dueño.

Esta vez, la fortuna sonrió a un vecino de una pequeña ciudad bonaerense, que logró realizar una jugada perfecta en la Quiniela Plus y se quedó con un pozo cercano a los $400 millones.

El pozo principal de la Quiniela Plus volvió a encontrar dueño tras una combinación perfecta de ocho aciertos.

Acertó los 8 números de la Quiniela Plus y ganó millones





Un vecino de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el nuevo ganador de uno de los premios más importantes entregados recientemente por la Quiniela Plus.

Gracias a una jugada perfecta, logró quedarse con un pozo multimillonario que alcanzó los $386.916.008 y cambió su realidad en cuestión de segundos.

Vecino de Ayacucho acertó los 8 números de la suerte.

El premio fue obtenido por un apostador de la ciudad de, localidad ubicada en el centroeste bonaerense, y la noticia se expandió rápidamente, generando una

De acuerdo con la información difundida por las autoridades del juego, el ticket ganador fue vendido en una tradicional agencia de la ciudad situada en la esquina de las avenidas Miguens e Hipólito Yrigoyen.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, el ganador decidió mantener en reserva su identidad porque busca preservar la seguridad y la tranquilidad de la persona beneficiada, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de la suma obtenida.

Más allá del monto anunciado, el ganador no recibirá la totalidad del premio. En Argentina, los premios de loterías y juegos de azar se encuentran alcanzados por impuestos nacionales.

En este caso, el cobro efectivo podría ubicarse en torno a los $267 millones, aunque la cifra final dependerá de las deducciones vigentes al momento de la liquidación.

La agencia que comercializó el ticket también recibirá un beneficio económico por haber vendido la apuesta ganadora. Habitualmente, los comercios reciben un premio estímulo equivalente al 1%.