Ganó un premio enorme en la Quiniela en su cumpleaños y reveló el secreto de su victoria

Un jugador de la lotería recibió un regalo inesperado el día de su cumpleaños: ganó un importante premio gracias a una vieja estrategia. Después del golpe de suerte, reveló un secreto que considera fundamental para quienes sueñan con acertar los números ganadores.

Todo empezó con un premio chico que consiguió en una jugada anterior. Con esa plata, el apostador compró cinco tickets nuevos y uno de ellos terminó cambiándole el día.

Antwan, el protagonista de la historia, contó que elige números vinculados a su fecha de nacimiento cada vez que participa de la lotería. Fiel a esa costumbre, usó la misma estrategia al comprar varios boletos instantáneos en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio.

La racha positiva arrancó rápido. Cuatro de los cinco tickets resultaron premiados con montos modestos, de entre 20 y 50 dólares. Animado por esos resultados, decidió volver a probar suerte y compró un nuevo boleto raspadita de la modalidad Extreme Cash.

Fue entonces cuando llegó la verdadera sorpresa. En un primer momento pensó que había conseguido otro premio de 50 dólares, pero al verificar el ticket con ayuda de un empleado descubrió que había leído mal la cifra.

Antwan, el jugador que ganó la lotería el día de su cumpleaños.

El boleto ganador no otorgaba 50 dólares, sino 50.000, una suma que transformó por completo su cumpleaños.

El secreto del ganador de la lotería y en qué gastará el premio

Antwan conoció la noticia en el mismo local donde compró el boleto. Todavía sorprendido por el resultado, compartió la filosofía que mantiene cada vez que participa de la lotería: "No se puede ganar si no se juega, y yo voy a seguir jugando", afirmó.

La primera persona a la que quiso contarle fue su esposa. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. Según un comunicado de la agencia, la mujer pensó que era una broma y recién se convenció cuando vio el ticket ganador con sus propios ojos.

Xtreme Cash, el juego de lotería que dio como ganador al cumpleañero (Archivo).

Lo llamativo es que no se trata de un ganador ocasional. Meses atrás, Antwan ya había conseguido importantes premios en otros juegos de azar. En noviembre ganó 50.000 dólares en un sorteo Pick 5 y, tiempo después, sumó otros 10.000 dólares gracias a un boleto instantáneo.

Después de los descuentos correspondientes por impuestos estatales y federales, el apostador recibió 36.366,25 dólares netos. Tomando como referencia la cotización oficial, la cifra equivale a más de 50 millones de pesos argentinos.

Respecto al destino del dinero, la pareja ya tiene algunos planes definidos. Entre sus prioridades aparecen mejoras para la vivienda familiar y gastos en la peluquería. Además, también piensan darse un gusto pendiente: realizar un viaje en crucero para celebrar el golpe de suerte.