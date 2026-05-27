"Temblaba, pero estaba muy feliz": la reacción del ganador de la lotería que se coronó con $1.000 millones

La victoria del hombre que consiguió el premio histórico de $1.000 millones en el Loto Plus dejó una escena tan inesperada como conmovedora. La agenciera que vendió el boleto dio detalles de la reacción del ganador y aseguró que "temblaba, pero estaba muy feliz".

La victoria salió en el sorteo del sábado 23 de mayo, dentro de la modalidad Desquite del juego administrado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. El boleto se jugó en la Agencia Nº 1265 de la ciudad de Diamante y convirtió a un apostador en nuevo millonario.

La noticia rápidamente empezó a circular entre vecinos y clientes habituales de la agencia "La Fortuna", un local que, esta vez, hizo honor a su nombre tras vender la apuesta que cambió una vida de un momento a otro.

La dueña de la agencia, Zulma Riquelme, habló con el medio local Elonce y contó cómo recibió la confirmación oficial del premio. Además, relató el instante en que logró comunicarse con el ganador para darle la noticia que desató una mezcla de nervios y felicidad.

Así reaccionó el ganador de los $1.000 millones

La dueña de la agencia contó que conoce desde hace tiempo al hombre que se quedó con el premio millonario, ya que suele jugar de manera constante. "Lo conozco porque es un cliente habitual, una persona a la que le hago las jugadas fijas del Quini 6 y el Loto por mes", explicó.

Según relató, el apostador participa todos los meses en los sorteos de miércoles y domingos con apuestas ya definidas. Cuando recibió la noticia, la emoción fue inmediata. "Yo le di la noticia, estaba más feliz que cualquiera, obviamente, semejante premio", aseguró.

El golpe de suerte tuvo lugar en la Agencia Nº 1265, "La Fortuna", de la ciudad entrerriana de Diamante (Imagen ilustrativa).

Riquelme recordó que el ganador quedó completamente impactado tras el llamado telefónico en el que le confirmaron que había acertado los números. "No lo podía creer. Temblaba, pero estaba muy feliz, obviamente", expresó.

Además, la agenciera remarcó que el nuevo millonario es "una persona laburante" y destacó que siempre fue un cliente muy constante con sus jugadas.

"Lloraba sola": la emoción de la agenciera tras vender el boleto millonario

La titular de la Agencia Nº 1265 aseguró que, en más de una década de trabajo, nunca había pasado por una situación similar. "Es la primera vez que nos toca un premio tan grande", contó sobre el pozo millonario.

Antes de este golpe de suerte histórico, la agencia ya había entregado premios menores, entre ellos uno cercano a los 350 mil pesos y otro de más de cinco millones en el Quini 6. Sin embargo, esta vez el monto superó ampliamente cualquier antecedente registrado en el local.

Riquelme también recordó cómo recibió la noticia que cambió por completo la rutina de la agencia. "No miro los sorteos. Hoy, me llamaron de IAFAS avisándome. No lo podía creer, lloraba sola", dijo entre risas y emoción.

La mujer señaló que el episodio quedó marcado como uno de los momentos más importantes desde que abrió el negocio en Diamante. "Muy feliz me hizo esa noticia", agregó.

El ganador acertó los seis números de la modalidad Desquite y se llevó un premio de $1.042.808.341,60, uno de los pozos más altos entregados en lo que va del año por el tradicional juego de azar.

De todas formas, el monto final será menor debido a las retenciones impositivas aplicadas por ARCA, ex AFIP. Los números que salieron sorteados fueron 13, 16, 18, 28, 32 y 45.