Maestra jubilada ganó la quiniela y sorprendió al contar cómo gastará la plata: "Es inesperado"

Una maestra jubilada fue sorprendida por un premio enorme en la lotería, una noticia que le va a permitir afrontar distintos gastos y cumplir algunos planes pendientes. Lo que más llamó la atención fue la forma en la que decidió usar el dinero.

La mujer, de 70 años, ganó hace algunas semanas, aunque recién ahora decidió contar cómo reaccionó tras enterarse de la noticia y cuáles son los planes que tiene.

La historia tiene como protagonista a una jubilada de Newbury, en Inglaterra, que se quedó con un premio de 10.000 libras mensuales durante un año gracias al sorteo Set For Life de la Lotería Nacional. En total, recibirá 120.000 libras esterlinas.

Al convertir la cifra primero a dólares y luego a pesos argentinos, el monto supera los $230 millones, una suma realmente impactante y que cambiaría la vida de cualquier persona.

La decisión de la jubilada tras ganar la lotería

El boleto ganador fue adquirido mediante la modalidad "Lucky Dip", una opción automática muy utilizada en la Lotería Nacional, durante una compra común en un comercio de la ciudad.

Después de conocer el resultado, la mujer habló sobre la sorpresa que le generó el premio y aseguró: "Esto es tan inesperado, ¡qué gran sorpresa!".

La jubilada ganó un premio gigante en el juego Set For Life de la Lotería Nacional.

"Esta victoria nos hará la vida mucho más fácil", afirmó en diálogo con los organizadores del juego. Según contó, una parte del dinero ya fue destinada a reservar unas vacaciones en el exterior, uno de los primeros gustos que decidió darse tras ganar.

Además del viaje, la jubilada también analiza realizar mejoras en su casa. Entre las posibilidades que evalúa aparece una remodelación de la vivienda, algo que tenía pendiente desde hace tiempo.

Una jubilación más llevadera





El premio le dará una mayor tranquilidad económica durante su jubilación. Lo que empezó como una compra habitual terminó convirtiéndose en un ingreso inesperado que recibirá mes a mes a lo largo del próximo año.

Liz Styles, asesora de ganadores de Allwyn, la empresa encargada de administrar la Lotería Nacional, celebró la historia de la pensionista y destacó la particularidad del caso. "Una visita rápida a la tienda local para comprar un boleto al azar y 10.000 libras al mes durante un año, nos encanta verlo", expresó.

"Esperamos que las vacaciones en el extranjero sean maravillosas y que las reformas de su casa sean exactamente como las tiene en mente", agregó la representante de la compañía sobre los planes de la jubilada tras ganar el premio.