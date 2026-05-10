Ganó una fortuna en la Quiniela: el premio le permitirá jubilarse y cumplir un "sueño familiar"

Una mujer de 58 años obtuvo un premio millonario en la Quiniela que cambiará su vida por completo y le permitirá, según contó, organizar su jubilación con mayor tranquilidad y cumplir un sueño pendiente junto a sus seres queridos.

La ganadora, que decidió mantener su identidad en reserva, explicó que suele participar con frecuencia en la lotería. Sin embargo, esta vez hubo un detalle que marcó la diferencia: decidió modificar su rutina habitual y apostar en una variante que no solía elegir. Esa decisión terminó siendo clave para acceder al premio mayor.

Cómo fue la historia y de cuánto es el premio

La protagonista de esta historia es una mujer del condado de Ottawa, en Michigan, que ganó 303.154 dólares (unos $430.478.600 al cambio actual) en el juego Club Keno The Jack de la Lotería de Michigan.

La jugadora acertó los números de su elección (28-33-42-44-46-52-56-57-77), logrando coincidir con nueve de los 20 números sorteados en una de las jugadas. El boleto ganador fue adquirido en un local de la ciudad de Holland.

Con el premio que ganó, la afortunada podrá ahorrar para su jubilación, comprar una casa nueva y organizar un viaje familiar a Disney World. (Foto: Lotería de Michigan).

"Suelo jugar mucho al Club Keno, pero casi nunca juego a The Jack", explicó. "Cuando estaba rellenando el boleto, tuve la sensación de que esta vez debía añadir The Jack a mi boleto".

La mujer también relató cómo se enteró del resultado: "Esa misma noche pasé por la tienda a comprar un boleto de lotería instantánea y aproveché para escanear mi ticket de Club Keno, ya que no había visto los sorteos. Cuando me di cuenta de cuánto había ganado, empecé a temblar y llamé a mi hija enseguida. ¡Fue increíble y tardé un par de días en asimilarlo!".

Tras confirmar el premio, la ganadora se presentó en las oficinas de la lotería para iniciar los trámites correspondientes y formalizar el cobro del dinero.

En cuanto a sus planes, la mujer aseguró que utilizará el dinero para comprar una casa, realizar un viaje familiar a Walt Disney World y, principalmente, ahorrar para su jubilación.