La Poceada tiene nuevo millonario: acertó los cinco números de la suerte y ganó más de $100 millones

Los juegos de azar continúan generando expectativa en toda la provincia y cada nuevo sorteo despierta la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su vida con una sola apuesta.

En las últimas semanas, la Quiniela Poceada Correntina entregó uno de los premios más importantes del mes y volvió a posicionarse entre las modalidades más populares.

De esta manera, un apostador acertó los cinco números sorteados y logró quedarse con un pozo multimillonario que superó los $100 millones, transformándose en uno de los grandes ganadores recientes de la provincia.

La Poceada Correntina volvió a despertar la ilusión de miles de apostadores con un pozo millonario que finalmente encontró dueño.

Nuevo millonario en la Poceada: ganó una fortuna tras acertar cinco números

La Quiniela Poceada Correntina volvió a entregar un premio millonario y generó gran repercusión entre los fanáticos del juego. Después de varios sorteos con el pozo vacante, finalmente apareció un apostador que logró acertar todos los números y quedarse con una cifra extraordinaria.

En esta oportunidad, un jugador de la localidad de Goya ganó un total de $101.099.242 tras acertar los cinco números sorteados: 18, 28, 33, 37 y 45, convirtiéndose así en el único ganador de uno de los premios más importantes entregados en las últimas semanas por el tradicional juego de azar.

Según se supo, el afortunado realizó su apuesta en la agencia oficial N°21 de la localidad, aunque la jugada quedó registrada específicamente en la agencia N°351, donde en las últimas horas creció la expectativa y la alegría por haber vendido el ticket ganador.

Como suele suceder con este tipo de premios, la noticia rápidamente comenzó a circular entre vecinos y apostadores habituales de la ciudad correntina, donde la expectativa por conocer la identidad del ganador crece con el paso de las horas.

Desde la organización recordaron que el ganador dispone de un plazo determinado para reclamar el premio y completar los trámites correspondientes o la cifra quedará nula.

Habitualmente, los apostadores cuentan con hasta 15 días corridos desde la fecha del sorteo para presentarse con el ticket ganador y acreditar la jugada ante las autoridades oficiales.

Los números sorteados volvieron a despertar la ilusión de miles de jugadores en toda Corrientes.

Cabe mencionar que en Argentina, los premios provenientes de juegos de azar están alcanzados por distintos descuentos establecidos por ley. Teniendo en cuenta las retenciones, la cifra final a cobrar rondaría los $72 millones aproximadamente.

Por otro lado, las agencias que venden los tickets ganadores también reciben un beneficio económico. Habitualmente, los agencieros perciben un porcentaje del premio por haber emitido la apuesta acertada.

En muchos casos, las agencias ganadoras experimentan además un incremento en la cantidad de apuestas posteriores, ya que numerosos jugadores consideran "de buena suerte" a los locales donde salieron premios importantes.



