Le dieron un boleto de lotería equivocado, lo guardó por "intuición" y recibió una sorpresa en la agencia

Una mujer vivió una situación tan inesperada como increíble después de comprar un boleto de lotería. Al notar que le habían entregado uno equivocado, decidió quedarse con él por una simple "intuición", sin imaginar que esa decisión terminaría dándole una noticia increíble.

La jugadora había escuchado recientemente que otras personas consiguieron premios con "tickets erróneos" y, por ese motivo, no quiso cambiar el suyo. Su decisión terminó dándole la razón: días después, su compra le permitió ganar una fortuna.

La protagonista vive en Ohio y había comprado su boleto EZPLAY Jackpot USA en un bar de Springfield, un punto de venta habilitado en Estados Unidos, al igual que las gasolineras y otros comercios autorizados.

En total, el boleto le otorgó un premio mayor de 1.852.212 dólares, lo que equivale a unos $2.611.618.920, según la cotización vigente de la moneda extranjera en el país.

Sin embargo, después de conocer el resultado, la mujer quiso asegurarse de que fuera cierto y se encontró con un pequeño inconveniente en el proceso.

Golpe de suerte en la lotería: la mujer quedó en "shock" tras la confirmación en la agencia





Según informaron desde la propia lotería, la mujer pidió en un primer momento a los empleados del comercio donde había realizado la compra que revisaran el boleto, pero no lograron confirmar el resultado en el lugar.

Con algunas dudas todavía presentes, decidió guardar el ticket y esperar hasta poder acercarse a una oficina regional del organismo. Ahí finalmente recibió la confirmación oficial por parte de los agencieros: el suyo era el boleto ganador.

El juego de lotería con el cual la mujer ganó una fortuna (Imagen ilustrativa).

En cuanto al cobro del premio, optó por la modalidad de pago único. Luego de aplicar los impuestos correspondientes, recibió un total de 1.356.745,29 dólares, cifra que equivale a aproximadamente 1.913 millones de pesos argentinos, según la cotización actual.

Respecto a sus planes, la ganadora adelantó que usará parte de la plata para arreglar su vivienda, su auto y diferentes gastos médicos.

Más adelante, prevé asesorarse con un especialista en finanzas para invertir el resto del dinero de manera organizada, según informaron autoridades de la lotería.