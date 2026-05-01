Jubilado ganó la Quiniela con una jugada que repetía hace años por un motivo "especial"

En la Quiniela, muchos jugadores sostienen sus propios números de la suerte, ligados a fechas o creencias, y los mantienen año tras año. Esa estrategia le dio resultado a un bombero jubilado, que finalmente logró acertar y se llevó un importante premio.

La victoria de este apostador se registró a fines de febrero, aunque recién se conoció en los últimos días. De forma casi casual, el acierto coincidió con el cumpleaños de su suegra, un detalle que no pasó desapercibido.

El protagonista del golpe de suerte es un hombre identificado como JR, que vive en Dublin, Ohio (Estados Unidos). A través del juego "Rolling Cash 5", de la lotería de ese estado, ganó 160.000 dólares, un premio gigante para este tipo de apuesta.

"En la vida, a veces uno simplemente no sabe cuándo le llegará la buena fortuna", dijo el sujeto, que prefirió no revelar su identidad, en diálogo con los responsables de la casa de juegos de azar.

Lo que sí contó es que gran parte de su vida la dedicó a su labor como bombero, donde se ocupó de proteger vidas, bienes y el medio ambiente.

Jubilado ganó la lotería con números "especiales": ¿Cuáles fueron y qué significan?





El golpe de suerte tuvo lugar el 26 de febrero, según informaron desde la Lotería de Ohio. Para quedarse con el premio del sorteo diario, era necesario acertar los cinco números, algo que logró JR con la combinación 1 - 2 - 26 - 30 - 31.

Detrás de esos números hay un significado personal. El "2" representa el mes de nacimiento de su nieto, febrero, mientras que el "26" coincide con la fecha de cumpleaños de su padre y su suegra. Justamente, el sorteo en el que ganó se realizó el mismo día del cumpleaños de la mujer.

Luego de la aplicación de impuestos, el premio de 160.000 dólares quedó en 117.200 dólares, lo que equivale aproximadamente a 166.424.000 pesos argentinos.

Según contó, el dinero llega en un momento importante, ya que su hija está organizando su casamiento y ahora podrá colaborar con los gastos de la celebración.

Jubilado ganó la lotería después de seguir "números de la suerte" por años (Imagen ilustrativa).

Además, adelantó que planea usar parte del premio para viajar en familia por su cumpleaños número 60 y también para compartir un escapada con su esposa tras su retiro del cuerpo de bomberos.

Desde la lotería señalaron que la probabilidad de acertar el premio mayor es de 1 en 575.757, por lo que el caso de JR se inscribe dentro de esos golpes de suerte poco frecuentes.