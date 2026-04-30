Ganó la lotería y tuvo una reacción incontenible al ver el monto del premio: "No lo pude evitar"

Un jugador de la lotería se llevó una fuerte sorpresa al revisar su boleto antes de ir a trabajar. Sin demasiadas expectativas, terminó descubriendo que el ticket tenía un premio gigante, lo que desató una reacción que no pasó desapercibida.

Eran las 4:30 de la madrugada y el hombre estaba en su auto, a punto de encarar otra jornada laboral, cuando recordó que había participado en una apuesta. Decidió chequear el resultado sin imaginar que la buena suerte finalmente había estado de su lado.

El dueño de esta historia se llama Scott Stelow y acertó cuatro bolas blancas y la Powerball (08-23-25-40-53, PB: 05), lo que le permitió ganar un premio de 50.000 dólares. Además, al haber incluido la opción Power Play en su boleto, la cifra final se triplicó y alcanzó los 150.000 dólares.

Para dimensionar el premio, al pasarlo a pesos argentinos según la cotización actual del dólar, el monto asciende a $210.750.000 antes de impuestos. Una cifra realmente impactante.

Eso no es todo. El ganador, oriundo de Livonia, Michigan (Estados Unidos), relató su reacción exacta al momento de enterarse de la victoria y sus palabras terminaron sacando más de una sonrisa.

La eufórica reacción del ganador de la lotería y sus planes para con el premio





En diálogo con los responsables de la Lotería de Michigan, el afortunado jugador contó: "De vez en cuando juego al Powerball y casualmente compré un boleto en línea durante el fin de semana del Día del Trabajo".

Horas después, ya en su auto y de madrugada, revisó el resultado y vivió un momento que no va a olvidar. "No pude evitar gritar cuando vi que había ganado 150.000 dólares. Al final fui a trabajar, pero no se lo conté a nadie excepto a mi esposa y a mi madre ese mismo día", relató.

Scott Stelow, el afortunado jugador que se enteró de un premio millonario antes de ir a trabajar (Imagen: Lotería de Michigan).

Más tarde, Stelow se presentó en la sede de la lotería para cobrar el premio. Según explicó, el dinero lo destinará a ponerse al día con cuentas, hacer un viaje y guardar una parte pensando en su jubilación.

El caso también llama la atención por el bajo costo de la jugada: los boletos de Powerball valen 2 dólares y, con un dólar extra, la opción "Power Play" permite multiplicar los premios -excepto el mayor- hasta diez veces.