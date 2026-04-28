Compró un ticket de lotería, lo olvidó meses en una caja y al encontrarlo descubrió que tenía una fortuna

Un hombre compró un ticket de lotería y para no perderlo decidió guardarlo en una caja, sin revisar los números ni los resultados. Meses después lo encontró de casualidad y la sorpresa que se llevó al descubrir que tenía un buen premio en sus manos lo dejó sin palabras.

Ganó la lotería y se dio cuenta meses después de comprarlo

Ganó la lotería y se dio cuenta meses después de comprarlo

Perry Pendleton, un vecino de Maybee, en Michigan, compró cinco tickets del juego Super Raffle durante varias semanas desde el 19 de noviembre en un supermercado Kroger de Milan. Como el sorteo se hacía meses después, decidió guardarlos todos juntos en una caja y esperar.

El tiempo pasó y los tickets quedaron olvidados. Pendleton no revisó los resultados ni volvió a pensar en eso hasta la semana pasada, cuando recordó que todavía no había chequeado si había ganado algo.

La revisión trajo una sorpresa doble. Primero apareció un ticket con un premio menor de 100 dólares. Pero el siguiente lo dejó inmóvil: marcaba un premio de 100.000 dólares:"Tuve que mirarlo varias veces para confirmar que era real", contó.

El momento tuvo un detalle particular, ya que el afortunado eligió contarle la noticia a su familia el 1° de abril, el Día de los Inocentes, por lo que no sabe si realmente le creyeron. "Si no lo tienen claro, ya se van a enterar", dijo entre risas.

El ticket ganador estuvo meses guardado en esa caja, con el número 071820 impreso. Así, al descubrir las buenas nuevas dejó en claro que no piensa hacer cambios drásticos ni tomar decisiones impulsivas.



