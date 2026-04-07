Cambió de billetera, encontró unos tickets de lotería olvidados y uno era el ganador

Mientras pasaba sus cosas de una billetera vieja a una nueva, en medio de ese típico momento de ordenar y descartar lo que ya no sirve, un hombre se topó con varios tickets de lotería que habían quedado olvidados.

Antes de tirarlos, decidió revisarlos y escanearlos por curiosidad, sin imaginar que entre esos papeles acumulados había uno que todavía tenía un premio sin reclamar.

Ganó la lotería gracias a unos tickets que había olvidado en su billetera de toda la vida

Ganó la lotería gracias a unos tickets que había olvidado en su billetera de toda la vida

Esta es la historia de Ryan Gorski, un hombre de South Bend que, sin buscarlo demasiado, terminó llevándose una sorpresa que le cambió el día. Todo pasó en una escena bastante cotidiana: él y su esposa acababan de volver a casa después de comprarle un bajo nuevo para que empezara a aprender a tocar, y cada uno se puso a hacer lo suyo.

Mientras ella probaba el instrumento y se entretenía con las primeras notas, él se quedó ordenando sus cosas, pasando lo que tenía en una billetera vieja a una nueva. En medio de ese trámite simple, vio unos tickets de Powerball que había dejado sobre la mesa y, casi por curiosidad, decidió escanearlos antes de descartarlos.

En ese momento soltó un "uh-oh" que descolocó a su esposa, que enseguida le preguntó qué pasaba. Él casi no podía hablar, pero terminó diciéndole que uno de esos boletos tenía premio. No era cualquier cosa: acababan de ganar 50.000 dólares sin haberse dado cuenta hasta ese instante.

La reacción fue inmediata. Entre la sorpresa y la emoción, les mandaron un mensaje a sus hijos por el grupo familiar para contarles la noticia. Del otro lado, la alegría no tardó en llegar, y todos celebraron ese golpe de suerte inesperado.

Para él, que jugaba seguido con la ilusión de que algún día se diera, fue como cumplir un pequeño sueño. Ahora, con el premio en mano, la idea es usar ese dinero para darse un gusto: cambiar el auto y hacer un viaje especial a Walt Disney World y Universal Studios Florida, y así celebrar juntos un nuevo aniversario.