De Messi a Chayanne: los cumpleaños que podrían inspirar tu próxima jugada en la Quiniela

Existen tantas estrategias para la Quiniela como apostadores: algunos se guían por los sueños, otros por los pronósticos matemáticos, pero una gran mayoría confía ciegamente en las fechas de nacimiento y efemérides destacadas.

Dentro de esas alternativas, los cumpleaños de famosos ocupan un lugar destacado. Cada semana aparecen nuevas oportunidades para los apostadores que utilizan los días, meses o edades de los homenajeados para probar suerte.

Los cumpleaños de celebridades forman parte de las cábalas más populares entre los seguidores de la Quiniela.

Los cumpleaños de esta semana: ¿Qué números "soplan la velita" y prometen suerte en los sorteos?

Zinedine Zidane (23/06): El genio del fútbol francés y actual técnico. Cumple 54 años (nació en 1972).

Juan Román Riquelme (24/06): Ídolo eterno y actual presidente de Boca Juniors. Cumple 48 años (nació en 1978).

Lionel Messi (24/06): El capitán de la Selección Argentina y leyenda viviente. Cumple 39 años (nació en 1987).

Claudia Lapacó (25/06): Una de las actrices más prestigiosas y queridas del teatro nacional. Cumple 86 años (nació en 1940).

Noemí Alan (25/06): Figura histórica de la televisión y el espectáculo argentino. Cumple 67 años (nació en 1959).

Victoria Onetto (26/06): Actriz y gestora cultural reconocida por su trayectoria. Cumple 53 años (nació en 1973).

Germán Pezzella (27/06): Campeón del mundo y pilar defensivo de "La Scaloneta". Cumple 35 años (nació en 1991).

Rocío Guirao Díaz (27/06): Modelo y figura destacada de las pasarelas y medios. Cumple 42 años (nació en 1984).

Chayanne (28/06): El artista puertorriqueño que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Cumple 58 años (nació en 1968).

Leandro Paredes (29/06): El mediocampista clave de la Selección Argentina. Cumple 32 años (nació en 1994).

Artistas y figuras del espectáculo suman un atractivo especial a la hora de completar el cartón de la suerte.

Más allá de que no existe una fórmula infalible para acertar en la Quiniela, las fechas vinculadas a figuras populares siguen ocupando un lugar especial entre quienes buscan inspiración para elegir sus números. Los cumpleaños, además de recordar trayectorias destacadas, aportan una alternativa sencilla para definir una jugada.

Como ocurre cada semana, las edades, los años de nacimiento y los días de celebración de estos famosos se convierten en referencias que muchos tienen en cuenta antes de realizar una apuesta. Después, como siempre sucede en los juegos de azar, la última palabra la tendrá la suerte.

Utilizá esta lista como un juego más, una forma divertida de participar y palpitar los sorteos de la semana junto a tus figuras favoritas. Quién sabe, tal vez ese número que elegiste por un simple cumpleaños termine siendo la pieza clave que te haga festejar