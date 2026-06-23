Un jubilado ganó 46 millones en la Quiniela y cumplirá el sueño de su vida: "Fue una bendición"

La historia de los ganadores de lotería suele despertar la ilusión de miles de apostadores que ven en el azar la posibilidad de cambiar su realidad económica.

Esto es lo que sucedió en Posadas, donde un jubilado, fiel seguidor de la Quiniela Misionera, logró acertar los cinco números ganadores de la Mini Poceada.

Lo que comenzó como una jugada cotidiana, terminó convirtiéndose en una cifra millonaria que no solo le permitirá cancelar deudas, sino también ayudó a cumplir uno de sus mayores sueños.

El sorteo 2723 de la Quiniela Vespertina, donde se definió la combinación ganadora de 46 millones de pesos.

Un vecino de Posadas cumplirá el sueño de su vida gracias a la Poceada

La suerte volvió a sonreír en Misiones y esta vez transformando por completo la realidad de un vecino jubilado de Posadas.

En el marco del Sorteo 2723 de la Quiniela Mini Poceada, realizado el miércoles 10 de junio en su edición vespertina, el jugador se convirtió en el único ganador del primer premio, adjudicándose la impactante suma de 46.310.331 pesos.

Según se informó, la apuesta fue concretada en la Agencia N.º 224 de la capital provincial, Posadas, marcando un hito en la historia reciente de este popular juego de azar.

La Agencia 224, ubicada en la capital misionera, fue el escenario donde se selló la apuesta ganadora de 46 millones de pesos.

El apostador, quien participa habitualmente en los sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), no utiliza números fijos, sino que basa sus elecciones en situaciones cotidianas, como observar la patente de un vehículo.

En esta ocasión, la suerte estuvo del lado del 01, 03, 12, 17 y 23. "No podía creer que estaban todos esos números; entre la tranquilidad y la felicidad estaba ayer. Es la primera vez que gano un premio así", relató emocionado el protagonista al confirmar que había acertado la combinación completa.

Al ser consultado sobre el destino de los fondos, el ganador fue claro: la prioridad es saldar compromisos. "Tengo una deuda importante que ahora con este premio la subsanaré, es como una bendición que llegó. Con lo que sobre, tengo que pensar qué haré, si lo destino para hacer algún viaje o cambiar el auto", confesó el protegonista.

La emoción del ganador al enterarse de que su jugada azarosa se convirtió en un premio millonario.

Es fundamental tener en cuenta que este tipo de premios no se perciben de manera íntegra. Según la normativa vigente en Argentina para juegos de azar, sobre el monto bruto del premio se aplica un impuesto a los premios (impuesto a las ganancias) del 31% sobre el 90% del valor total del premio.

Por otro lado, la labor de las agencias de lotería es clave en este ecosistema. Por haber emitido el ticket ganador, la Agencia 224 se hace acreedora de un "premio estímulo" o comisión, que suele rondar el 1% del valor total del premio entregado.

Cabe destacar que el segundo premio de la jornada tuvo un solo ganador, mientras que hubo 31 afortunados con el tercer premio y 276 con el cuarto.