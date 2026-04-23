Ganó una fortuna en la lotería y perdió millones por una decisión polémica: ¿Qué hizo?

Un hombre logró dar el "gran golpe" en uno de los juegos de lotería más populares y ganó un premio millonario, pero una decisión polémica lo llevó a perder más de la mitad de la fortuna en poco tiempo.

La victoria tuvo lugar en enero en el reconocido juego Powerball y, en ese momento, eligió mantenerse en el anonimato, pero con el correr de las semanas comenzaron a conocerse detalles de su acierto.

El protagonista de esta historia es Richard Kee Jr., oriundo de Roanoke Rapids (Estados Unidos), quien probó suerte con un boleto de apenas 2 dólares y terminó quedándose con un premio de 209,3 millones de dólares, equivalentes a más de $296.780 millones.

El monto se ubicó como el segundo más alto en la historia de la Lotería de Carolina del Norte. Cabe remarcar que se trata del mismo juego que también consagró a Edwin Castro, reconocido como el mayor ganador de la lotería a nivel mundial.

Ganó una fortuna en el juego de lotería Powerball y perdió más de la mitad de su premio por una decisión polémica (Imagen ilustrativa).

Al momento de cobrar, al ganador le ofrecieron dos opciones: recibir el total en 30 pagos a lo largo de 29 años o un único desembolso inmediato, menor al monto original. Finalmente, eligió esta segunda alternativa y el dinero que obtuvo fue bastante inferior al anunciado inicialmente.

A esto se sumaron las retenciones e impuestos aplicados en el estado a los juegos de azar, lo que volvió a recortar todavía más la cifra que terminó en sus manos.

Ganó la lotería y por decisión propia recibió mucho menos de lo que había conseguido





Según informó la Lotería de Carolina del Norte, el ganador optó en enero por recibir el pago en un solo desembolso, que alcanzó los 95,3 millones de dólares. Con las retenciones y descuentos correspondientes, la cifra final quedó en 68,6 millones de dólares.

Esa suma equivale a unos 97.412 millones de pesos argentinos, de acuerdo con el cálculo realizado tomando el valor actual de la divisa. A pesar del recorte, sigue siendo un monto capaz de cambiar la vida de cualquier persona.

La lotería detalló que el apostador compró el boleto ganador en el West 10th Mart, ubicado en West 10th Street, en Roanoke Rapids. El comercio recibió un incentivo de 50.000 dólares (unos 71 millones de pesos) por haber vendido el ticket del gran premio de Powerball.

Qué es el Powerball y cómo funciona el juego





El Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y se destaca por sus pozos millonarios, que en algunos casos pueden llegar a cifras históricas. Se juega en la mayoría de los estados del país, además de otros territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Para participar, hay que elegir dos grupos de números: cinco del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26, conocido como "Powerball". También existe la opción de dejar que la máquina los seleccione de forma automática.

Las chances de ganar son múltiples y van desde premios menores hasta el gran pozo acumulado, que se obtiene al acertar todos los números principales junto con el Powerball.

Además, se puede sumar una opción extra llamada "Power Play", que multiplica las ganancias de las categorías secundarias a cambio de un costo adicional por jugada.