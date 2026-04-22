Jugó a la lotería por un video de TikTok y ganó una fortuna: "¡Fue increíble!"

Mientras navegaba en TikTok, un hombre comenzó a encontrarse con distintos videos de apostadores que raspaban boletos y celebraban premios importantes. Motivado por lo que veía en su celular, decidió probar suerte en la lotería.

Sin mayores expectativas, decidió comprar algunos boletos junto a su esposa y replicar lo que había visto en los videos y, para su sorpresa, ganó un premio exorbitante.

Vio videos de TikTok sobre la lotería, probó suerte y ganó: ¿Cuánto dinero se llevó?

La historia tiene como protagonista a Grosjieon Moore, un hombre de 63 años oriundo de Detroit, en Estados Unidos, quien obtuvo un premio de 500.000 dólares (equivalente a unos $700.000.000 de pesos argentinos al cambio actual) al jugar un ticket instantáneo de la Lotería de Michigan.

"Vi algunos videos de TikTok de gente rascando boletos de lotería y ganando mucho dinero, y pensé que eso nunca me pasaría a mí", relató el propio Moore.

El hombre pensó que había ganado un premio de $50.000 ´dólares, pero resultó que era un premio de $500.000.

Según contó, días después de ver esos contenidos, decidió comprar boletos junto a su esposa. Fue ella quien primero notó que algo no era normal: "¡Tenemos un boleto ganador!", gritó en medio de la sorpresa.

En un principio, ambos creyeron que el premio era de 50.000 dólares. Sin embargo, al revisar con mayor detenimiento, Moore descubrió que la cifra era diez veces mayor. "Cuando lo revisé, vi que en realidad habíamos ganado 500.000 dólares. ¡Fue increíble!", recordó.

El boleto ganador fue adquirido en el comercio New Quick Stop Market, ubicado en Detroit. Posteriormente, el hombre se presentó en una sede oficial para reclamar su premio, el cual planea destinar principalmente al ahorro.

"Todavía se siente increíble", sostuvo sobre el impacto que tuvo el premio en su vida.

¿Cómo funcionan los juegos de lotería instantáneos en Estados Unidos?

Los juegos de lotería instantánea, conocidos como "scratch-offs", son una de las modalidades más populares en Estados Unidos. Se trata de boletos físicos que los jugadores compran en comercios habilitados y en los que deben raspar una superficie para descubrir si resultaron ganadores.

Estos tickets suelen ofrecer premios de distinto valor, desde montos bajos hasta cifras millonarias, dependiendo del tipo de juego. En muchos casos, como el que protagonizó Moore, se trata de premios fijos ya establecidos dentro de la serie de boletos emitidos.

Una de las principales ventajas de este sistema es la inmediatez, ya que el resultado se conoce en el mismo momento. Además, los jugadores pueden verificar sus premios en aplicaciones oficiales o en puntos de venta autorizados.



