Llegó el Cronicazo de la suerte: ¿Cuáles son los grandes números elegidos por la Gitana para la quiniela?

Este miércoles 22 de abril, no dejes pasar la oportunidad de consultar el Cronicazo. La Gitana revela sus pálpitos detallando las cifras más demoradas, las que más se hacen esperar y aquellas que salen con mayor frecuencia en la quiniela.

Si tenés intenciones de "tentar" al destino con los diversos juegos de lotería, revisá la sección "Me lo dijo una Gitana" para descubrir cuál es el número de la fortuna que te corresponde según tu signo zodiacal.

Además, recordá que podés seguir de cerca los resultados oficiales de las loterías y quinielas a través de los portales loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Acá está el Cronicazo de hoy: ¿Cuáles son los pálpitos de la Gitana para la quiniela?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "19". Lo acompañan el "68" como "El salvador", el "71" y el "56" como "Los posibles", y el "34" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "05".

Ella está acompañada del "26" como "La onda", del "97" como "Me juego" y del "45" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "89", el "10" y el "08". Los sueños sugieren el "29", el "94", el "42" y el "67" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "31".

(del 21/3 al 20/4): "31". Tauro (del 21/4 al 22/5): "77".

(del 21/4 al 22/5): "77". Géminis (del 23/5 al 21/6): "58".

(del 23/5 al 21/6): "58". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "83".

(del 22/6 al 21/7): "83". Leo (del 22/7 al 21/8): "12".

(del 22/7 al 21/8): "12". Virgo (del 22/8 al 22/9): "04".

(del 22/8 al 22/9): "04". Libra (del 23/9 al 22/10): "22".

(del 23/9 al 22/10): "22". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "91".

(del 23/10 al 21/11): "91". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "40".

(del 22/11 al 21/12): "40". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "65".

(del 22/12 al 20/1): "65". Acuario (del 21/1 al 19/2): "33".

(del 21/1 al 19/2): "33". Piscis (del 20/2 al 20/3): "70".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 22 de abril

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0519". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "5" con 43 sorteos; decena, el "5" con 25 sorteos; unidad, el "8" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "04" y el "03", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "7" con 29 sorteos; decena, el "1" con 43 sorteos; unidad, el "5" con 14 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "99" y el "52". Los más salidores, el "23", el "55" y el "70".

El Cronicazo de este miércoles 22 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "6" con 22 sorteos; decena, el "9" con 19 sorteos; unidad, el "1" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "05", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "3" con 36 sorteos; decena, el "8" con 26 sorteos; unidad, el "4" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "41", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "4" con 21 sorteos; decena, el "2" con 14 sorteos; unidad, el "1" con 14 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 34 sorteos; decena, el "9" con 31 sorteos; unidad, el "2" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "90" y el "35", y los más salidores, el "50", el "59" y el "62".