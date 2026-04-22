Ganó una fortuna en la Quiniela, pero entró en "shock" y tardó en cobrar su premio: "Pensé que era un error"

Un apostador de 47 años vive un sueño imposible: ganó un millón de dólares en la lotería apenas meses después de haberse llevado otro premio gigante.

El hombre, oriundo de Michigan, Estados Unidos, entró en "shock" al ver el saldo en su cuenta y creyó que se trataba de un fallo técnico del sistema.

"Pensé que era un error", confesó el ganador del juego Millionaire Raffle a las autoridades de la Lotería local. Al ver los 1.415 millones de pesos (al cambio actual) reflejados en su perfil, decidió no decir nada.

Así, esperó varios días para ver si la cifra desaparecía. Cuando descubrió que el dinero seguía ahí, finalmente aceptó su nueva realidad.

El apostador ganó un millón de dólares en el juego Millionaire Raffle.

Doble golpe de suerte en tiempo récord





Este mismo hombre, hace menos de un año, se había llevado 366.000 dólares (unos 520 millones de pesos) en el juego Fantasy 5. Ganar una vez es difícil; ganar dos veces sumas millonarias es casi un milagro.

"Todavía estoy tratando de procesar que estoy cobrando un premio tan importante de nuevo", relató el afortunado, quien se dedica a comprar varios boletos cuando siente que las probabilidades están a su favor.

¿Qué va a hacer con la plata?





El apostador de 47 años aseguró que mantendrá el perfil bajo. Aunque no dio precisiones, confirmó que el dinero será destinado a inversiones financieras para asegurar su futuro y el de su familia.

Por ahora, la Lotería de Michigan confirmó que el pago ya fue procesado. El hombre pasó de ser un trabajador común a tener un patrimonio acumulado de casi 2.000 millones de pesos en menos de doce meses gracias a su "olfato" para los números.