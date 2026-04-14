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Martes, 14 de abril de 2026

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FORTUNA

Increíble: Frenó en una estación de servicio, jugó a la lotería y se hizo multimillonario

Un conductor detuvo su trayecto en auto para hacer una compra en una estación de servicio y decidió sumar un boleto de lotería, con el que ganó un premio millonario en dólares.

LBarrios

Un hombre frenó en una estación de servicio para realizar una compra habitual y, casi por impulso, decidió adquirir un ticket de lotería. Lo que nunca imaginó es que esa compra espontánea derivó en un premio millonario.

El apostador no logró acertar la totalidad de los números del sorteo, pero sí consiguió una combinación suficiente como para acceder a uno de los premios más importantes. Con cinco aciertos sobre seis posibles, su jugada quedó muy cerca del pozo mayor, aunque igualmente le permitió obtener una suma millonaria.

Compró un ticket de lotería en una estación de servicio, acertó casi todos los números y ganó una suma millonaria

El hecho tuvo lugar en Calabasas, una ciudad ubicada en el área de Los Ángeles, donde el ganador compró su boleto en una estación de servicio Shell situada sobre Mulholland Highway.

Según informó la lotería estatal, el ticket correspondía al juego Powerball y fue adquirido el pasado domingo 12 de abril. El sorteo se había realizado la noche anterior, cuando el pozo acumulado alcanzaba los 35 millones de dólares.

Compró un ticket de lotería en una estación de servicio, acertó casi todos los números y ganó una suma millonariaEl hecho tuvo lugar en Calabasas, una ciudad ubicada en el área de Los Ángeles, donde el ganador compró su boleto en una estación de servicio Shell situada sobre Mulholland Highway.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Según informó la lotería estatal, el ticket correspondía al juego Powerball y fue adquirido el pasado domingo 12 de abril. El sorteo se había realizado la noche anterior, cuando el pozo acumulado alcanzaba los 35 millones de dólares.El afortunado compró un ticket del Powerball y acertó los números&nbsp;6, 47, 49, 53 y 60.
El afortunado compró un ticket del Powerball y acertó los números 6, 47, 49, 53 y 60.

Aunque no se difundió la identidad del ganador, se confirmó que logró acertar cinco de las seis cifras del sorteo. Ese resultado le permitió quedarse con un premio de US$ 2.242.838, una cifra que, al tipo de cambio actual, equivale a más de $3.095 millones de pesos argentinos.

Los números sorteados fueron 6, 47, 49, 53 y 60, mientras que el número Powerball fue el 6. Esa combinación resultó suficiente para convertir una compra casual en un golpe de suerte extraordinario.

De acuerdo con datos de la Multi-State Lottery Association, la probabilidad de ganar algún premio en este juego es de 1 en 24,9, lo que refleja las bajas chances que existen, incluso para obtener premios menores.


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