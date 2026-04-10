Ganó la Quiniela tras apostar en un lugar "inusual" y sorprendió al contar qué hará con el premio: "Se siente genial"

Un hombre se llevó una sorpresa enorme al ganar una suma millonaria en la Quiniela al apostar en un lugar "inusual". Todo ocurrió después de que el sujeto entrara a una agencia a la que casi nunca va, sin imaginar que ahí lo esperaba el golpe de suerte.

El momento se dio en un supermercado, donde el hombre compró un juego instantáneo, de esos que se raspan, y se encontró con la sorpresa más grande. "Sentí escalofríos", contó después ante los responsables de la lotería.

El protagonista de esta historia es Rahsaan Ivey, oriundo de Charlotte, la ciudad más importante del estado de Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos.

Gracias a ese boleto del juego Cash Payday, se llevó 100.000 dólares, una cifra que equivale a unos 140 millones de pesos según la cotización actual en Argentina.

Rahsaan Ivey, el ganador de la lotería que consiguió su victoria al apostar en un lugar donde no suele hacerlo (Imagen: Lotería de Carolina del Norte).

"Casi nunca entro en esa tienda", confesó el afortunado, quien el miércoles se presentó en la sede de la lotería para cobrar el premio y, tras los descuentos fiscales estatales y federales, finalmente se llevó 72.018 dólares, lo que equivale a unos 100.825.200 pesos argentinos.

¿En qué va a gastar su premio millonario?





Como suele ocurrir cada vez que alguien gana un premio "gordo" en la lotería o la quiniela, la pregunta sobre el destino del dinero no tardó en aparecer.

En este caso, el propio ganador se adelantó y contó que planea destinar parte de lo obtenido a su iglesia y compartir otra porción con su familia.

Consultado por los responsables del juego sobre lo que sintió al ganar, el hombre describió la experiencia con palabras simples: "Te da una buena sensación por dentro", y agregó además que "se siente genial".

Su decisión de donar parte del dinero a su iglesia refleja sus prioridades personales, con la intención de colaborar con quienes más lo necesitan a través de esa institución.

Por otra parte, se informó que el juego Cash Payday de 100.000 dólares debutó en marzo con 80 premios mayores de esa cifra. Según detallaron, aún quedan 74 premios de 100.000 dólares disponibles para ser reclamados.