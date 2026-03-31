Sintió una conexión con la lotería, compró un boleto y ganó una fortuna: "Irreal"

Una mujer ganó 700.000 dólares tras dejarse llevar por una fuerte corazonada y comprar un boleto de lotería de 1 dólar casi sin pensarlo. Lo que empezó como una simple sensación terminó en un resultado inesperado que la dejó en shock y convirtió ese momento en una experiencia que definió como completamente "irreal".

Ganó una fortuna con un billete de 1 dólar gracias una premonición

Ganó una fortuna con un billete de 1 dólar gracias una premonición

Jennifer Orbock de Charlotte, en Carolina del Norte, vivió un momento que jamás imaginó después de gastar apenas un dólar en un boleto de lotería. Lo que empezó como una jugada mínima terminó convirtiéndose en una historia que le cambió la vida por completo.

Todo ocurrió cuando decidió probar suerte con un raspadito del juego Magic Winnings Vegas. Sin grandes expectativas, compró el ticket como tantas otras veces, pero esta vez el resultado fue muy distinto. Al rasparlo, se encontró con una cifra que la dejó completamente en shock.

Había ganado 707.000 dólares, un premio mayor que tiene probabilidades bajísimas de salir, de aproximadamente 1 en 65,5 millones.

Cuando fue a reclamar el dinero, no pudo evitar emocionarse. Contó que nunca había tenido un cheque con un número tan alto a su nombre y que la sensación era difícil de explicar. Aún después de cobrar, aseguró que todo le parecía "irreal".

Tras los descuentos de impuestos estatales y federales, terminó recibiendo unos 509.543 dólares, una suma que igualmente representa un cambio enorme en su economía y en sus planes a futuro.

Lejos de pensar en gastos extravagantes, ya tiene claro en qué quiere usar parte del dinero. Su idea es compartir la experiencia con su familia y cumplir un deseo pendiente: llevar a sus hijos a Disney World, un viaje que ahora sí puede hacer realidad.

Más allá del premio, lo que más destacó fue la sensación de sorpresa y felicidad. Haber pasado de una simple compra de un dólar a convertirse en ganadora de un premio mayor es algo que, según ella misma contó, todavía está tratando de asimilar.