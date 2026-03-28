Ama de casa apostó sus últimos pesos y ganó $62 millones en la quiniela: los números de la suerte

Una jugada simple, hecha casi sin expectativas, terminó transformándose en una historia de fortuna inesperada que hoy recorre todo el país.

Esto es lo que sucedió: una vecina de Sáenz Peña, Chaco, acertó la combinación de números elegidos por ella misma y se convirtió en una de las ganadoras más importantes de la Quiniela Poceada.

Una jugada simple terminó convirtiéndose en un premio que le cambió la vida.

De ama de casa a millonaria en la quiniela: ganó $62 millones con estos números





La Quiniela Poceada volvió a dejar historias de emoción en la provincia del Chaco, con tres nuevos ganadores que lograron cambiar su realidad económica en cuestión de minutos.

Entre ellos, se destaca el caso de una ama de casa de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien apostó una combinación manual y obtuvo uno de los premios más importantes del sorteo realizado el sábado 14 de marzo.

Según se informó, la mujer realizó su jugada en la Agencia 199, ubicada en la intersección de las calles 12 y 21, y el triunfo se debió a la selección propia de los números: 05, 15, 22, 33 y 99.

Gracias a este hallazgo, la vecina chaqueña se convirtió en una de las tres personas ganadoras de esa edición, llevándose exactamente $62.227.025.

El sorteo de la Quiniela Poceada volvió a repartir premios millonarios entre apostadores chaqueños.

No fue el único golpe de suerte registrado en los últimos días. En el sorteo del 26 de marzo también hubo otros dos apostadores que lograron acertar los cinco números.

Una mujer de 37 años, residente en Resistencia y dedicada a la comunicación, obtuvo su premio tras realizar una jugada automática en la Agencia 358. Su combinación estuvo compuesta por los números 01, 13, 40, 73 y 85.

A ella se sumó un jardinero oriundo de Puerto Tirol, quien realizó su apuesta en la Sub-Agencia 683/12, ubicada en el barrio 200 Viviendas. En su caso, los números que lo llevaron al éxito fueron el 13, 17, 20, 43 y 46.

Ambos ganadores se alzaron con un premio idéntico de $108.479.218 cada uno, consolidando una de las jornadas más destacadas para este juego en lo que va del mes.

La apuesta fue realizada de manera manual y resultó clave para alcanzar el premio millonario.

En cuanto a los impuestos, los premios de los juegos de azar en Argentina están alcanzados por una retención que ronda el 31% sobre el monto total ganado.

Esto indica que, en el caso de la residente de Sáenz Peña, el monto neto recibido sería notablemente inferior, aunque aún considerable. Tras la retención impositiva, le quedarían aproximadamente $42.936.647.

Por otro lado, las agencias oficiales que venden los tickets también reciben un beneficio. Los agencieros suelen percibir una comisión que oscila entre el 1% y el 2% del premio entregado.