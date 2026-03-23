Apostó "unos pesos" y ganó más de $32 millones en la Quiniela: ¿De dónde es el afortunado?

La suerte volvió a aparecer con fuerza en el noreste argentino y dejó una historia que impacta por el monto del premio y por lo inesperado. De hecho, una jugada simple terminó convirtiéndose en un golpe de fortuna que generó repercusión.

Esto fue lo que sucedió: una combinación acertada en un sorteo habitual derivó en una cifra extraordinaria que ahora tiene a un nuevo protagonista celebrando un cambio de vida tan repentino como soñado.

Cada sorteo despierta ilusión entre miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

Un apostador acertó todos los números de la Quiniela y se llevó más de $32 millones

Un vecino de la localidad de Jardín América, en Misiones, se convirtió en protagonista de una noticia que rápidamente generó repercusión en toda la provincia: logró quedarse con un pozo acumulado que superó los 32 millones de pesos en un juego oficial.

El premio correspondió a la Mini Poceada Misionera, una modalidad que permite elegir ocho números de dos dígitos, entre el 00 y el 99. Los sorteos se realizan de lunes a sábado y están vinculados a los extractos de la Quiniela Misionera.

En este caso, la combinación elegida coincidió plenamente con los números sorteados en la edición vespertina, lo que le permitió al jugador acceder al pozo mayor.

Captura oficial del proceso en el que se determinó la combinación ganadora.

Según lo informado, el ticket ganador fue adquirido en la Agencia 333 de esa ciudad, un dato que no pasó desapercibido entre los habituales apostadores de la zona porque el comercio suele entregar muchos premios.

Además, desde el organismo destacaron que este tipo de juegos continúa generando expectativas en toda la provincia, no solo por los montos que se ponen en juego, sino también por la posibilidad concreta de que vecinos comunes puedan acceder a premios significativos.

El registro oficial del momento en que se conocieron los números que marcaron el resultado.

En cuanto a la carga impositiva, los premios de este tipo en Argentina están alcanzados por retenciones. Actualmente, los montos superiores a un mínimo establecido tributan un impuesto cercano al 31%, lo que implica que el ganador no percibirá la totalidad del dinero anunciado.

El ganador percibiría finalmente una suma cercana a los 22 millones de pesos, es decir, más de 10 millones menos que el valor anunciado inicialmente.

Por otro lado, las agencias también reciben un beneficio económico por la venta del ticket ganador. En general, los agencieros perciben una comisión que puede rondar entre el 1% y el 2% del premio, dependiendo de la jurisdicción y el tipo de juego.

Es decir, representa una ganancia estimada de entre 323.000 y 646.000 pesos, una cifra nada menor que premia el rol del agenciero dentro del circuito de apuestas.

Imagen oficial del sorteo donde se definió la combinación que cambió una historia para siempre.

Desde el IPLyC remarcaron que el sistema garantiza el pago total de los premios y que lo recaudado se reinvierte en la comunidad y otras iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los misioneros.

El nuevo millonario, cuya identidad no trascendió, se suma así a la lista de ganadores que lograron cambiar su realidad gracias a este tipo de propuestas. Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo entre quienes, día a día, prueban suerte con la ilusión de replicar una historia similar.