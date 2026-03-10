Un vecino bonaerense ganó $335 millones con la Quiniela Plus: los números de la suerte

Un premio millonario volvió a despertar la ilusión de miles de apostadores en la provincia de Buenos Aires. Un jugador del interior bonaerense acertó la combinación completa de la Quiniela Plus y se quedó con un monto que supera los $335 millones.

El inesperado resultado generó expectativa entre vecinos y clientes de la agencia donde se vendió el ticket ganador.

Los números sorteados permitieron que dos apostadores se quedaran con el pozo principal del popular juego de la Lotería bonaerense.

Premio millonario: acertó todos los números y ganó $335 millones en la Quiniela Plus

Un vecino de la ciudad bonaerense de Olavarría protagonizó un verdadero golpe de fortuna tras acertar la combinación completa de la Quiniela Plus, uno de los juegos más populares de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

El sorprendente premio superó los $335 millones y se convirtió en uno de los montos más importantes registrados recientemente en ese distrito del centro bonaerense.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, la combinación que resultó ganadora estuvo integrada por los números 2, 8, 13, 26, 32, 47, 55 y 74, una secuencia que permitió a los afortunados jugadores quedarse con el pozo principal.

La combinación completa del sorteo permitió que el apostador se quedara con uno de los premios más importantes registrados recientemente en la ciudad.

El ticket ganador fue vendido en una agencia de lotería ubicada en la esquina de Pellegrini y Necochea, en pleno centro de la ciudad. La noticia rápidamente se difundió entre los vecinos y clientes habituales del local, que ahora esperan conocer al afortunado apostador.

Según trascendió, en el sorteo hubo dos ganadores que deberán compartir el pozo acumulado, por lo que cada uno recibirá aproximadamente $335.017.150.

Desde la organización del juego indicaron que se trata de un apostador frecuente de esta modalidad, aunque su identidad no será revelada por cuestiones de seguridad.

Uno de los datos que más llamó la atención es que el monto obtenido no está alcanzado por el impuesto a los premios de juegos de azar, por lo que el ganador recibirá el dinero completo sin descuentos fiscales, algo que incrementa aún más el valor del premio.

En cuanto a las agencias que venden los tickets ganadores, también reciben un beneficio económico. Generalmente, los agencieros perciben un porcentaje del premio mayor como incentivo por haber vendido la boleta ganadora, lo que suele representar una cifra significativa.

No es la primera vez que la fortuna llega a Olavarría a través de los juegos oficiales. En distintas oportunidades se registraron premios importantes vinculados a sorteos provinciales, lo que mantiene viva la ilusión de miles de apostadores.



