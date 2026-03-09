Afortunado ganó más de $20 millones en la Quiniela: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

Un apostador se quedó con el premio mayor del "Telebingo Chubutense" en el sorteo del último domingo y pudo embolsar 20 millones de pesos gracias a una combinación de números.

El flamante millonario es oriundo de la ciudad de Trelew y fue el afortunado de la Ronda Cuatro del reconocido juego de Quiniela en la provincia de Chubut, que era el que más dinero entregaba a los apostadores.

La jugada para el sorteo del domingo 8 de marzo se vendió en la Agencia N.° 2016 de la ciudad mencionada y la suerte estuvo acompañada del número de cartón 32064.

El extracto oficial del Telebingo Chubutense.

Además del ganador de los 20 millones, en la misma modalidad de juego hubo tres ganadores con "Línea" que les permitió quedarse con $166.666,67 a cada uno. Estos afortunados son de las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel.

Según informaron desde la Lotería de Chubut, los números sorteados fueron: 24-38-46-15-69-90-45-01-88-75-32-56-79-(LINEA)- 47-61-55-85-05-17-66-63-44-31-77-07-27-62-72-35-25-40-06-52-02-29-67-30-22-68-76-84-80-14-86-13-23-78 y 18.

¿Cómo se juega al Telebingo Chubutense?

Los interesados en probar su suerte en el "Telebingo" deberán comprar su cartón en las agencias oficiales para el sorteo, en el que aparecen los números con los que jugarán. El precio del ticket es de 15 mil pesos, pero pueden conseguirse 3 a $30.000.

A lo largo del sorteo, que se televisa en vivo, cada uno de los apostadores va marcando los números que salen para controlar la jugada a lo largo de varias rondas de premios.

Los premios a repartir varían dependiendo de la ronda del sorteo, en cada ronda, la línea reparte $500.000 entre los ganadores, mientras que el ganador del bingo en la primera ronda puede llevarse un millón de pesos.

Luego, en la segunda ronda, se ponen en juego 3.000.000 de pesos, en la tercera ronda se pueden llevar $5.000.000, mientras que en la cuarta ronda el premio es de 20 millones.

Aquellos ganadores que hayan obtenido algún premio en el sorteo del domingo 8 de marzo tendrán tiempo de presentar sus tickets ganadores hasta el 23 de marzo. Además, hay que tener en cuenta que el próximo sorteo se realizará el domingo 22 de marzo, según informó la Lotería de Chubut.