Le regalaron un ticket de lotería por su cumpleaños y ganó una "millonada": "Me emocioné mucho"

Un hombre recibió un ticket de lotería como regalo de cumpleaños y, sin imaginarlo, ese obsequio se transformó en una de las mayores sorpresas de su vida.

El episodio ocurrió en el condado de Saginaw, en el estado de Michigan (Estados Unidos). Allí, en el marco de una reunión familiar, el protagonista recibió el raspadito como parte de los festejos, sin sospechar que ese pequeño detalle traería consigo un cambio significativo.

Su hermana le regaló un ticket de lotería por su cumpleaños y ganó una fortuna

De acuerdo con la Michigan Lottery, el residente del condado de Saginaw obtuvo 500.000 dólares (lo que equivale a unos $717.500.000 argentinos, al cambio actual) gracias a un boleto raspadito que su hermana le regaló durante la reunión familiar.

El propio ganador relató cómo se dio la situación: "Este año la fiesta de Pascua de mi familia coincidió con mi cumpleaños, así que en la reunión mi hermana me dio un boleto de lotería como regalo".

Tras recibir el ticket, decidió revisarlo poco después, casi de manera casual. "De camino a casa, me detuve en una tienda, raspé el código de barras y escaneé el boleto. Recibí un mensaje para presentar un reclamo en la oficina de la lotería, así que cuando llegué a casa raspé el boleto para ver cuánto había ganado", explicó.

El afortunado recibió un ticket de lotería como regalo de cumpleaños y con el premio que ganó podrá destinar el dinero a su jubilación.

La sorpresa llegó al descubrir el monto. "¡Me sorprendí y emocioné mucho cuando vi el premio de $500,000! Llamé a mi hermana para contarle la noticia, y ella estaba tan emocionada como yo", agregó.

El boleto ganador correspondía al juego "Money Rush" de 5 dólares y fue adquirido por su hermana en una tienda Kroger, ubicada sobre North Main Street, en la ciudad de Frankenmuth.

Tras reclamar el premio ante las autoridades correspondientes, el hombre indicó que planea utilizar el dinero con prudencia. Según señaló, su principal objetivo es destinarlo a su retiro, priorizando la estabilidad a largo plazo.