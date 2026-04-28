Jugó a la lotería inspirado por una película y ganó una fortuna: "No lo podía creer"

A veces la ficción supera a la realidad y ocurren casos increíbles, como el de una película cuya trama terminó influyendo directamente en la decisión de un joven de comprar un ticket de lotería y convertirse en acreedor de una fortuna.

Según relató, el personaje del film tenía características físicas similares a las suyas y, en la historia, ese protagonista compraba un boleto de lotería, resultando ganador de un importante premio. Lejos de tomarlo como una simple coincidencia, el joven interpretó la escena como una señal y decidió imitar lo que había visto en la película.

Vio una "señal" en una película, compró un ticket de lotería y se llevó un premio enorme: ¿Cuánto dinero ganó?

El caso fue dado a conocer por la Lotería de Michigan. El protagonista es un joven de 26 años, residente del condado de Genesee, en el estado de Michigan, quien decidió comprar un boleto inspirado en la escena de una película.

El ticket correspondía al juego instantáneo "Lucky No. 13" y fue adquirido en el local EZ Stop Food Mart, ubicado en la ciudad de Flint.

"Estaba viendo una película y el protagonista ganó un gran premio en un billete de lotería. El personaje principal era mi doble, así que lo tomé como una señal para ir a comprar un boleto", explicó el joven.

El ticket con el que el joven ganó un premio de $500.000 dólares. (Foto: Lotería de Michigan).

La sorpresa llegó ese mismo día, cuando decidió raspar el ticket en compañía de amigos. "Ese mismo día, estaba con unos amigos y rasqué el boleto. ¡Cuando vi que había ganado 500.000 dólares, no podía creerlo! Quería asegurarme de que era real antes de compartir la noticia con mis amigos, así que fui al baño a revisar el boleto otra vez. Una vez que confirmé lo que veía, llamé a mi novia para darle la buena noticia. ¡Me siento muy afortunado de haber ganado esta cantidad de dinero!", contó.

Tras confirmar el premio, que en pesos argentinos equivale a unos $717.500.000 millones de pesos argentinos, el joven se presentó en la sede de la lotería para reclamar el dinero. Aunque decidió mantener su identidad en reserva, adelantó que utilizará la suma para mejorar la calidad de vida de su familia y tomarse un descanso.



