Quini 6: ¿Cuántos millones pierde el último ganador por impuestos?

El sorteo del Quini 6 del último domingo no registró ganadores con seis aciertos y el último afortunado que lo hizo fue un vecino de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de San Juan. Se trata del nuevo millonario del país por los resultados del sorteo del pasado miércoles 4 de marzo. Ese día, el apostador logró adjudicarse el pozo total de la modalidad "La Segunda", embolsando la impactante cifra de $780.000.000.

Sin embargo, como ocurre siempre que un pozo del Quini 6 de esa magnitud entra en juego, el ganador no recibirá el monto total que vio en la pantalla, ya que se le descuenta una cifra importante por impuestos. Cuando ganás un premio de esa escala en Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una serie de retenciones automáticas.

Para que no queden dudas de cuántos millones se pierde el sanjuanino en el camino, acá mostramos el cálculo correspondiente al premio de $780.000.000, que constituye el monto bruto sorteado en el famoso juego poceado:

El 90% de $780.000.000 corresponde a $702.000.000.

Sobre esos $702.000.000 se calcula el 31%, lo que equivale a una retención de $217.620.000 .

El monto que finalmente recibe el último ganador del Quini 6 es de $562.380.000, resultante de restar la retención al monto original.

Como resultado, el afortunado "pierde" más de 217 millones de pesos antes de poder tocar un solo billete.

Cabe remarcar que este procedimiento no es un capricho, sino que está regido por la normativa de la Lotería de Santa Fe y las leyes nacionales. Según el reglamento del sorteo, los premios del Quini 6 que superen el monto de $1.333,33 sufren la mencionada retención del 31% sobre el 90% del importe correspondiente al premio.

Esta medida se basa en el Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos. La Ley 20.630 establece que el impuesto solo debe aplicarse al 90% del total, mientras que el 10% restante se cobra "limpio".

Además, están exentos de impuestos los premios menores a $1.333,33 y los que superen esa cifra sufrirán una retención que representa, en definitiva, el 27,9% total del premio.

Dato clave para el apostador: La deducción se realiza directamente en el origen del pago. Esto asegura el cobro del impuesto sin necesidad de que el ganador tenga que hacer declaraciones posteriores y minimiza cualquier riesgo de evasión fiscal.

Este mecanismo es el mismo para todos los sorteos oficiales, como el Quini 6, que se realiza religiosamente los miércoles y domingos.

Detalles del último sorteo del Quini 6 y el pozo de la próxima edición

Por otra parte, podemos mencionar que en el sorteo de Quini 6 del último domingo 8 de marzo no hubo ganadores con seis aciertos. Aunque en el Siempre Sale fueron 35 los afortunados que, con cinco aciertos, se repartieron el pozo de más de $388.300.000. Las cifras que salieron del bolillero de la Lotería de Santa Fe fueron las siguientes:

Tradicional: 00- 06 -10 -13- 21 -37

La Segunda: 01- 04- 06- 18- 27- 34

Revancha: 05 -27 -29- 33 -37 -43

Siempre sale: 14- 16- 19- 25 -28 -36

De esta manera, el próximo sorteo del Quini 6 se viene con todo porque pondrá en juego un pozo estimado de $3.800 millones y se calculan los siguientes premios individuales para el miércoles 11 de marzo: