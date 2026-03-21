La suerte tocó la puerta en Dolores: acertó los 8 números de la Quiniela Plus y ganó $108 millones

Un nuevo premio millonario volvió a sacudir a una localidad bonaerense, donde la suerte cambió la vida de una persona en cuestión de segundos.

Esto es lo que sucedió: un apostador logró acertar una combinación de la suerte en uno de los juegos más populares: Quiniela Plus. La historia generó gran expectativa y sorpresa en toda la comunidad.

Un premio millonario generó sorpresa en la localidad tras el último sorteo.

Ganó $108 millones en la Quiniela Plus en Dolores: cuáles fueron los números de la suerte

Un apostador de Dolores, localidad ubicada a unos 170 kilómetros al sur de CABA, logró quedarse con uno de los premios más importantes tras acertar una combinación completa en la Quiniela Plus.

Desde el organismo confirmaron que el monto asciende a 108 millones de pesos y el ticket fue adquirido en la agencia "Negro el 8", ubicada en la esquina de Carlos Pellegrini y Vucetich.

A su vez, confirmaron que el resultado corresponde al sorteo número 12106 y la combinación que permitió alcanzar el premio mayor estuvo integrada por los números 01, 14, 15, 33, 37, 49, 66 y 90.

En lo que va del año, este juego ha distribuido más de 408 millones de pesos en premios.

En cuanto al monto anunciado, cabe aclarar que los premios de esta categoría están sujetos a descuentos impositivos. En líneas generales, las retenciones pueden ubicarse alrededor del 30%, por lo que el importe final a percibir será menor.

Es decir, de los 108 millones de pesos anunciados, el ganador recibiría aproximadamente unos 75 millones netos, una cifra igual de interesante al tener en cuenta la actualidad del país.

Además, la agencia que comercializó el ticket ganador también recibe un incentivo económico. Habitualmente, los puntos de venta obtienen una comisión cercana al 1% del premio, lo que representa una cifra significativa.

En este caso representaría alrededor de 1 millón de pesos, una suma que también impacta de manera positiva en el comercio local. Por ello,

el comerciante destacó que "Es una alegría enorme".