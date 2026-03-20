Quini 6 y Loto Plus sortean más de $34.000 millones durante el fin de semana XL: ¿Cómo participar por los enormes premios?

Se acerca el fin de semana largo y el Quini 6 y el Loto Plus se preparan para poner en juego más de $34.000 millones entre ambos pozos acumulados. Con premios gigantes en cada modalidad, crece el interés de los apostadores por probar suerte y ver si se convierten en los próximos afortunados.

En los últimos días, tanto el juego administrado por la Lotería de Santa Fe como el regulado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires entregaron importantes sumas, lo que vuelve a poner en foco el impacto que pueden tener en la vida de quienes participan.

En conjunto, los dos sorteos ponen en juego $34.962.000.000. La primera chance tendrá lugar el sábado 21 por la noche con el Loto Plus y continuará el domingo 22, cuando se lleve a cabo el Quini 6.

A continuación, un repaso por los montos de cada juego y sus modalidades, los últimos números que salieron y cómo participar, para no perderse esta oportunidad.

Nuevo sorteo del Quini 6: cuánto hay en juego y los últimos números ganadores





La Lotería de Santa Fe confirmó que el sorteo número 3358 del Quini 6 se llevará a cabo el domingo 22 de marzo, con un pozo estimado de $5.250.000.000 que se reparte entre las diferentes modalidades del juego.

Según datos oficiales, los premios por categoría se distribuyen de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000.

La Segunda: $835.000.000.

Revancha: $3.030.000.000.

Siempre Sale: $395.000.000.

Extra: $155.000.000.

El sorteo está previsto para las 21.15, mientras que las apuestas podrán realizarse hasta las 20.30 del mismo domingo en agencias oficiales. De todos modos, el horario de cierre puede variar según cada punto de venta.

El Quini 6 pone en juego $5.250.000.000 en su próximo sorteo (Imagen: Lotería de Santa Fe).

Para quienes siguen los números por cábala o estrategia, estos fueron los resultados del sorteo anterior del Quini 6 en cada una de sus modalidades:

Tradicional Primer Sorteo: 08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42.

La Segunda: 22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42.

Revancha: 12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42.

Siempre Sale: 11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35.

Para conocer cómo se distribuyeron los premios en esa edición, se puede consultar la nota completa con todos los detalles.

Loto Plus: de cuánto es el pozo y las combinaciones ganadoras de la anterior edición





Antes del sorteo dominical del Quini 6, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires llevará adelante una nueva edición del Loto Plus este sábado 21 de marzo.

Para esta jornada, se estima un pozo total de $29.712.000.000, una cifra enorme por donde se la mire. El sorteo, correspondiente al número 3867, está previsto para las 22.00.

El próximo sorteo del Loto Plus será el sábado 21 de marzo (Imagen: Lotería de la Ciudad de Buenos Aires).

A continuación, los números que salieron en la edición anterior:

Tradicional: 02 - 07 - 20 - 28 - 33 - 34.

Match: 11 - 22 - 31 - 33 - 34 - 43.

Desquite: 02 - 03 - 05 - 07 - 38 - 43.

Sale o Sale: 01 - 23 - 27 - 29 - 34 - 37.

En tanto, el Número Plus fue el 4 y quedó vacante.

¿Cómo jugar al Quini 6?





Con los años, el Quini 6 se consolidó como uno de los juegos más populares del país, en buena medida por su sistema de pozos acumulativos, que hace que los premios varíen según lo recaudado y la cantidad de aciertos en cada sorteo.

Cuando las principales modalidades no registran ganadores, el dinero se acumula y pasa al sorteo siguiente, lo que incrementa los montos y renueva el interés de los apostadores.

La mecánica es sencilla: se tienen que elegir seis números dentro de una grilla que va del 00 al 45. Esa combinación participa en las distintas modalidades, de acuerdo con las opciones que seleccione cada jugador al momento de realizar la apuesta.

En cuanto a los valores vigentes, el costo es el siguiente:

Tradicional (Primer Sorteo) y La Segunda: $1.500.

Revancha: $750 adicionales.

Siempre Sale: $750 adicionales.

Tradicional, Revancha y Siempre Sale: $3.000 en total e incluye el Premio Extra sin costo adicional.





Los próximos sorteos del Quini 6 y el Loto Plus ponen en juego pozos enormes (Imagen ilustrativa).

Así se participa en el Loto Plus





Este juego tiene una dinámica similar al Quini 6, aunque presenta su propio esquema de premios y modalidades. Para participar, el jugador debe elegir seis números entre el 0 y el 45. Con esa única selección, la apuesta queda automáticamente incluida en todas las variantes del juego, sin necesidad de hacer pasos extra.

Además, cada ticket incorpora el denominado Número Plus, un dígito del 0 al 9. En caso de acertar los seis números junto con esa cifra adicional, se consigue un premio mayor.

En cuanto al costo, la jugada tiene un valor de $3.000 e incluye la participación en Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Los sorteos se realizan dos veces por semana: los miércoles y los sábados.